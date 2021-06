Diaporama Gims face au racisme : il raconte les terribles insultes, toujours d'actualité

Demdem, Maitre Gims - 20ème cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals à Cannes. Le 10 novembre 2018 © Christophe Aubert via Bestimage

Dadju et son frère Maitre Gims en concert au Stade de France à Saint-Denis le 28 septembre 2019. © Giancarlo Gorassini / Bestimage

7 / 18

Gims (Maître Gims - Gandhi Djuna) et sa femme Demdem Djuna lors de la soirée de lancement de la collection capsule "I'm not a rapper" de la marque Elevenparis (Eleven Paris) à Paris, France, le 11 avril 2019. © Christophe Aubert via Bestimage