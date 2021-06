Gims face au racisme : il raconte les terribles insultes, toujours d'actualité

Gims aime la France et se considère comme appartenant à ce pays qui l'a vu grandir, bien qu'il soit né au Congo (à Kinshasa), qu'il a fui très tôt. Jamais le faiseur de tubes ne dénigrera la France, qu'importe les multiples insultes auxquelles il a dû faire face.

En pleine promotion de la réédition de son album Le Fléau, Les Vestiges du Fléau, Gims enchaîne les interviews. Au lendemain de sa participation à La chanson de l'année sur TF1 - il était en lice avec Jusqu'ici tout va bien, bande originale de la série à succès Ici tout commence - le chanteur de 35 ans est à nouveau sur la première chaîne ce soir. Les téléspectateurs le retrouveront à la fin de Sept à Huit, pour le portrait de la semaine mené par Audrey Crespo-Mara.

Il y a un boulot qui n'est pas fait

Un extrait a d'ores et déjà été diffusé sur les réseaux sociaux et Gims y évoque un sujet qui le concerne directement : le racisme. Le grand frère de Dadju partage sa pensée et son incompréhension face à ce fléau dont il a souffert lorsqu'il était enfant. "Il n'y a pas plus grande injustice que de s'en prendre à quelqu'un pour une couleur qu'il n'a pas choisie, déplore Gims. Je ne me souviens pas d'avoir choisi ma couleur... Je ne me souviens pas de m'être réveillé, à un moment dans le ventre de mes parents, il y a des boutons, je choisis la couleur noire."