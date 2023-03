Diaporama : Grace de Capitani cash sur son ex-mari : "Il m'a juste épousée parce que mon père était milliardaire"

1 / 17 Grace de Capitani cash sur son ex-mari : "Il m'a juste épousée parce que mon père était milliardaire"

2 / 17 Grace de Capitani clamait il y a deux ans son amour pour le chef Jean-Pierre Jacquin, dans les pages de "France Dimanche " . Exclusif - Portrait de Grace de Capitani à Paris. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

3 / 17 "C'est tout simplement une bonne âme. Il a, par exemple, accompagné sa compagne jusqu'au bout. Quand je l'ai connu, il n'était pas encore guéri de cette tragique disparition. Je lui ai colmaté toutes ses plaies " , avait-elle déclaré à nos confrères, elle qui a déjà offert à son conjoint une jolie alliance en or blanc, sertie de diamants. Exclusif - Portrait de Grace de Capitani et son compagnon Jean-Pierre Jacquin à Paris, le 9 janvier 2023. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

4 / 17 Pourtant, tout n'a pas toujours été rose pour l'actrice Belge, d'un point de vue sentimental. Cette nouvelle idylle, qui a toutefois plusieurs années déjà puisqu'ils s'étaient rencontrés en 2011, lui fait notamment rappeler son quotidien si différend avec son ex-mari Philippe Bellon. Grace de Capitani et Philippe Bellon à Paris. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 17 "Cette histoire d'amour me change tellement de mes précédentes expériences et, surtout, de celle avec mon ex-mari qui n'était pas quelqu'un de bien. Je n'ai pas peur de dire qu'il m'a juste épousée parce que mon père était milliardaire. Il a failli me briser totalement, alors que Jean-Pierre m'a ressuscitée ", s'était-elle souvenue pour le magazine. Grace de Capitani et Philippe Bellon à Roland Garros en 1999. © BestImage, RINDOFF-MARTINEZ / BESTIMAGE

6 / 17 Un souvenir amer. Philippe Bellon et Grace de Capitani. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 17 Un entretien au cours duquel la mère de deux enfants (Christophe et Julien) a également évoqué l'impact positive de la crise sanitaire sur son couple avec Jean-Pierre Jacquin. Grace de Capitani et son mari Jean-Pierre Jacquin - People au spectacle musical de A.Turban "Entre la terre et le ciel" au théâtre de l'Atelier à Paris. Le 19 mars 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

8 / 17 Philippe Bellon et Grace de Capitani, soirée Bulgari à l'Empire Paris. © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

9 / 17 Exclusif - Rendez-vous avec Grace de Capitani et son mari Jean-Pierre Jacquin. Le 1er octobre 2020 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

10 / 17 Grace de Capitani et Philippe Bellon, soirée sida à Paris. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

11 / 17 Grace de Capitani et Philippe Bellon, soirée de Gala forum du cinéma et de l'écriture à Monaco. © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 17 Exclusif - Grace de Capitani et son mari Jean-Pierre Jacquin lors de la soirée de Lancement du showroom LC Laurence Charnay à Paris le 10 mai 2022. © BestImage

13 / 17 Grace de Capitani et Philippe Bellon au diner Lacoste à Roland Garros en 2002. © BestImage, RINDOFF-MARTINEZ / BESTIMAGE

14 / 17 Grace de Capitani et son mari Philippe Bellon © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

15 / 17 Grace de Capitani et son mari Jean-Pierre Jacquin - Dîner de la 44ème édition du Prix The Best aux Salons Hoche à Paris le 13 décembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage . © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

16 / 17 Philippe Bellon et Grace de Capitani - 5e édition de la garden des rois au chateau de Berticherie dans l'Oise. © BestImage, ANGELI-BELLAK / BESTIMAGE