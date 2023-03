Grace de Capitani cash sur son ex-mari : "Il m'a juste épousée parce que mon père était milliardaire"

Grace de Capitani, qui fait partie du casting des Ripoux, film diffusé ce lundi soir sur Arte, clamait en janvier 2021 son amour pour le chef Jean-Pierre Jacquin, dans les pages de France Dimanche. "C'est tout simplement une bonne âme. Il a, par exemple, accompagné sa compagne jusqu'au bout. Quand je l'ai connu, il n'était pas encore guéri de cette tragique disparition. Je lui ai colmaté toutes ses plaies", avait-elle déclaré à nos confrères, elle qui a déjà offert à son conjoint une jolie alliance en or blanc, sertie de diamants.

Elle rêverait, à ses côtés, d'une cérémonie présidée par le maire du 8e arrondissement de Paris, durant laquelle tout le monde serait vêtu de blue jeans. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose pour l'actrice belge, d'un point de vue sentimental. Cette nouvelle idylle, qui a toutefois plusieurs années déjà puisqu'ils s'étaient rencontrés en 2011, lui fait notamment rappeler son quotidien si différend avec son ex-mari Philippe Bellon.

J'ai adoré ça

"Cette histoire d'amour me change tellement de mes précédentes expériences et, surtout, de celle avec mon ex-mari qui n'était pas quelqu'un de bien. Je n'ai pas peur de dire qu'il m'a juste épousée parce que mon père était milliardaire. Il a failli me briser totalement, alors que Jean-Pierre m'a ressuscitée", s'était-elle souvenue pour le magazine. Un entretien au cours duquel la mère de deux enfants (Christophe et Julien) avait également évoqué l'impact positif de la crise sanitaire sur son couple avec Jean-Pierre Jacquin.

"Avec ce que nous vivons en ce moment, il est important de s'octroyer des moments de plaisir. Je vais d'ailleurs vous faire une confidence : contrairement à beaucoup de gens qui ont hélas souffert du confinement, soit en raison de la maladie, soit du fait de violences conjugales, moi j'ai adoré ça ! Et pour cause, Jean-Pierre et moi avons passé beaucoup de temps au lit ! À bien y réfléchir, nous avons vécu une merveilleuse année 2020 ! Je me demande même si le confinement n'a pas contribué à consolider notre couple", confiait-elle à France Dimanche.