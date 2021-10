Diaporama Ingrid Chauvin et son ex Thierry Peythieu unis dans le chagrin : hommages poignants à leur fille Jade

Ingrid Chauvin et son ex Thierry Peythieu unis dans le chagrin : hommages poignants à leur fille Jade

Exclusif - Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu - Gala du Coeur donné au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque © Philippe Doignon/Bestimage

Ingrid Chauvin et Tom fêtent l'anniversaire de Thierry Peythieu, le 1er mars 2020

Ingrid Chauvin avec Thierry Peythieu et Tom, en pleine promenade à cheval, le 16 février 2020

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu - 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu - 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage

Ingrid Chauvin, Thierry Peythieu et Tom au ski,le 31 décembre 2020

8 / 10

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu durant le "Pink Carpet" des séries "Killing Eve" et "When Heroes Fly" lors du festival "Canneseries" à Cannes, le 8 avril 2018. © Bruno Bebert/Bestimage