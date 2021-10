Ingrid Chauvin et son ex Thierry Peythieu unis dans le chagrin : hommages poignants à leur fille Jade

Il y a huit ans, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont eu la grande joie de devenir parents pour la première fois. Le couple a accueilli le 17 octobre 2013 leur fille Jade. Mais, malheureusement, le bébé est décédé à cinq mois à peine, la faute à une malformation cardiaque. Une peine insurmontable pour la comédienne et son mari qui sont malgré tout allés de l'avant et ont eu un autre enfant, Tom (5 ans). On les pensait alors capables de tout surmonter ensemble mais, en novembre 2020, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont annoncé leur rupture. Ils restent néanmoins unis dans la douleur lorsque vient le moment de rendre hommage à leur précieuse Jade. À l'occasion de son anniversaire, chacun s'est saisi de son compte Instagram pour partager un message poignant.

"Dans le ciel il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres... Aujourd'hui il y en a une qui brille beaucoup plus que les autres... Ma petite étoile d'amour... pour toujours...", a écrit l'un des réalisateurs de Demain nous appartient sous une photo d'un bracelet aux lettres formant le prénom Jade. De son côté, Ingrid Chauvin a posté l'image d'un nuage en forme de coeur battant. Pour y inscrire : "Je pense à ma fille chaque jour... mais cette date du 17 octobre restera toujours, particulière... Mes pensées à toutes celles et ceux dans cette même émotion. Je vous embrasse tendrement."

Les internautes ont forcément été très touchés par ces marques d'affection et ont glissé de nombreux commentaires de soutien.