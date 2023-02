Diaporama : Jean-Baptiste Guégan sosie vocal de Johnny Hallyday : cette décision radicale imposée par sa femme Virginie

1 / 12 Jean-Baptiste Guégan sosie vocal de Johnny Hallyday : cette décision radicale imposée par sa femme Virginie

2 / 12 Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de " La France a un incroyable talent" , n'est plus un coeur à prendre. Exclusif - Jean-Baptiste Guegan récompensé avec un disque de platine lors d'un showcase dans l'émission de Club Music sur Bel RTL avec Serge Jonckers. Belgique, Bruxelles. © Alain Rolland / Imagebuzz / Bestimage © BestImage, ALAIN ROLLAND/ IMAGEBUZZ/ BESTIMAGE

3 / 12 Le 18 juin 2022, il avait dit "oui" à Virginie Bustin, dans un cadre bucolique dans le nord de la France. Exclusif - Jean-Baptiste Guegan et sa femme Virginie - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 12 Cette semaine, le couple s'est entretenu avec " Gala" au sein de leur domicile, situé non-loin de Valenciennes. Exclusif - Jean-Baptiste Guegan - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 12 Une maison dans laquelle Johnny a bien évidemment une place importante, mais seulement dans une pièce bien précise. Exclusif - Jean-Baptiste Guegan - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage e et Suisse © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 12 " Tout ce qui concerne Johnny est dans le studio, et c'est très bien comme ça ! ", a indiqué Virginie au magazine. Exclusif - Jean-Baptiste Guegan - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 12 "Il y a eu des négociations entre nous", a-t-elle ajouté. Exclusif - Jean-Baptiste Guegan - Enregistrement de l'émission Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker et diffusée le 20 mars 2022 sur France 2. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

8 / 12 Exclusif - Jean-Baptiste Guegan - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage Pour le premier numéro de l’année, Les artistes de « 300 Chœurs » vous invitent à faire le tour de France en chansons avec une soirée inédite dans laquelle ils revisiteront les plus belles chansons de nos régions, accompagnés des voix des plus beaux chœurs français dans des versions spécialement arrangées pour l’émission. Pour l’occasion, redécouvrez les chansons emblématiques du patrimoine comme vous ne les avez jamais entendus : « La montagne » de J.Ferrat, « Le Loir-et-Cher » de M.Delpech, « Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante » de L.Voulzy, « Made in Normandie » de Stone et Charden, « Le Sud » de N.Ferrer, « Tri Martolod » d’A.Stivell, « Les Corons » de P.Bachelet, « Toulouse » de C.Nougaro, « La Madrague » de B.Bardot, et beaucoup d’autres… Comme toujours les chorales seront au cœur de cette soirée musicale : Le Chœur Ns World, Meet And Sing, Le Chœur Spectacul’art, Le Bagad Kemper, Le Chœur Du Studio International De Paris, Le Baga De Lann-Bihoué, L’académie Internationale De Comédie Musicale, Gospel Pour 100 Voix, Les Petits Écoliers Chantants De Bondy, Les Copains D’accords, Les Chœurs De France, Le Chœur C4, Sankofa Unit, Les Croches En Chœur, Aposiopée, Le Chœur Des Parisiennes, Le Chœur Éphémère, Le Chœur Symphonique De Paris, Le Chœur International De Femmes De Paris… Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

9 / 12 Exclusif - Jean-Baptiste Guegan - Enregistrement de l'émission Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker et diffusée le 20 mars 2022 sur France 2. © Guillaume Gaffiot / Bestimage No web pour la Belgique et la Suisse © BestImage

10 / 12 Exclusif - Jean-Baptiste Guegan et sa femme Virginie - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage Pour le premier numéro de l’année, Les artistes de « 300 Chœurs » vous invitent à faire le tour de France en chansons avec une soirée inédite dans laquelle ils revisiteront les plus belles chansons de nos régions, accompagnés des voix des plus beaux chœurs français dans des versions spécialement arrangées pour l’émission. Pour l’occasion, redécouvrez les chansons emblématiques du patrimoine comme vous ne les avez jamais entendus : « La montagne » de J.Ferrat, « Le Loir-et-Cher » de M.Delpech, « Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante » de L.Voulzy, « Made in Normandie » de Stone et Charden, « Le Sud » de N.Ferrer, « Tri Martolod » d’A.Stivell, « Les Corons » de P.Bachelet, « Toulouse » de C.Nougaro, « La Madrague » de B.Bardot, et beaucoup d’autres… Comme toujours les chorales seront au cœur de cette soirée musicale : Le Chœur Ns World, Meet And Sing, Le Chœur Spectacul’art, Le Bagad Kemper, Le Chœur Du Studio International De Paris, Le Baga De Lann-Bihoué, L’académie Internationale De Comédie Musicale, Gospel Pour 100 Voix, Les Petits Écoliers Chantants De Bondy, Les Copains D’accords, Les Chœurs De France, Le Chœur C4, Sankofa Unit, Les Croches En Chœur, Aposiopée, Le Chœur Des Parisiennes, Le Chœur Éphémère, Le Chœur Symphonique De Paris, Le Chœur International De Femmes De Paris… Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

11 / 12 Exclusif - Jean-Baptiste Guegan - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs : Le tour de France en chansons" à Paris, diffusée le 3 février 2023 à 21h10 sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage Pour le premier numéro de l’année, Les artistes de « 300 Chœurs » vous invitent à faire le tour de France en chansons avec une soirée inédite dans laquelle ils revisiteront les plus belles chansons de nos régions, accompagnés des voix des plus beaux chœurs français dans des versions spécialement arrangées pour l’émission. Pour l’occasion, redécouvrez les chansons emblématiques du patrimoine comme vous ne les avez jamais entendus : « La montagne » de J.Ferrat, « Le Loir-et-Cher » de M.Delpech, « Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante » de L.Voulzy, « Made in Normandie » de Stone et Charden, « Le Sud » de N.Ferrer, « Tri Martolod » d’A.Stivell, « Les Corons » de P.Bachelet, « Toulouse » de C.Nougaro, « La Madrague » de B.Bardot, et beaucoup d’autres… Comme toujours les chorales seront au cœur de cette soirée musicale : Le Chœur Ns World, Meet And Sing, Le Chœur Spectacul’art, Le Bagad Kemper, Le Chœur Du Studio International De Paris, Le Baga De Lann-Bihoué, L’académie Internationale De Comédie Musicale, Gospel Pour 100 Voix, Les Petits Écoliers Chantants De Bondy, Les Copains D’accords, Les Chœurs De France, Le Chœur C4, Sankofa Unit, Les Croches En Chœur, Aposiopée, Le Chœur Des Parisiennes, Le Chœur Éphémère, Le Chœur Symphonique De Paris, Le Chœur International De Femmes De Paris… Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage