Jean-Baptiste Guégan sosie vocal de Johnny Hallyday : cette décision radicale imposée par sa femme Virginie

Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de La France a un incroyable talent édition 2018, n'est plus un coeur à prendre. Le 18 juin 2022, il avait dit "oui" à Virginie Bustin, dans un cadre bucolique dans le nord de la France, près de la frontière belge. Cette semaine, le couple s'est entretenu avec Gala au sein de leur domicile, situé non-loin de Valenciennes.

Une maison dans laquelle Johnny a bien évidemment une place importante, mais seulement dans une pièce bien précise. "Tout ce qui concerne Johnny est dans le studio, et c'est très bien comme ça !", a indiqué Virginie au magazine, elle qui accepte volontiers l'admiration de son mari pour le célèbre rockeur, mais seulement dans certaines conditions. "Il y a eu des négociations entre nous", a-t-elle précisé.





Ça m'a fait rire

Pour rappel, les deux tourtereaux s'étaient rencontrés pour la toute première fois du côté de Lille, il y a plus de quatre ans. "Tout d'abord, j'ai connu le père de Virginie qui est maire de la ville de Vieux-Condé (là où le couple s'est marié, ndlr), où je devais chanter pour une fête d'été. Lors d'un dîner avec les élus locaux à Lille, nous nous sommes croisés pour la première fois", s'est souvenu l'ex-compagnon de Nadège.

"J'ai ensuite été invitée à un dîner surprise pour son anniversaire. Je suis sortie fumer une cigarette. Il était là, et je lui ai demandé 'C'est toi qui as gagné The Voice ?', il m'a répondu 'Non, j'ai gagné Incroyable feignant !', ça m'a fait rire...", a poursuivi Virginie. Depuis, ils ne se sont plus quittés et se sont donc installés dans le Nord, le chanteur de 39 ans étant alors contraint de délaisser sa Bretagne natale, chère à son coeur.

À noter que Virginie connaît, elle aussi, Johnny sur le bout des doigts. "Toute sa famille s'est recueillie autour de ses chansons le soir de la mort du chanteur en décembre 2017", raconte Gala. Après avoir travaillé dans les assurances, elle fait désormais partie de l'équipe technique de son mari en tant qu'assistante personnelle. "On avance à deux", a-t-elle indiqué au magazine. Un couple uni donc, que ce soit au travail ou à la maison !