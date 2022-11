Mariage discret de Jean-Baptiste Guégan avec Virginie : une star de la chanson présente

C'est en toute discrétion que le chanteur Jean-Baptiste Guégan s'est marié ! Le sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de La France a un incroyable talent édition 2018 a dit oui à Virginie Bustin le 18 juin 2022 dans un cadre bucolique dans le nord de la France, à Vieux-Condé à la frontière belge plus précisément et selon les informations exclusives de France dimanche. C'est le père de la mariée lui-même, maire de la ville, qui a célébré leur union !

Un bonheur pour l'artiste de 39 ans, déjà papa de trois enfants, qu'il a partagé en présence de Michel Mallory, parolier du Taulier qui lui a écrit les titres de son album Puisque c'est écrit, mais aussi de Frédéric François, venu amicalement. Séparé depuis octobre 2019 de sa compagne Nadège, Jean-Baptiste Guégan s'était pacsé en 2021 avec celle qui est désormais sa femme, d'après le magazine Nord éclair. Les tourtereaux ont célébré la noce dans le village de Hergnies, on imagine dansant sur des tubes de l'inoubliable artiste qui est décédé en 2017.

À l'aube de ses 40 ans, l'artiste originaire de Trégueux dans les Côtes-d'Armor continue d'avancer sereinement dans vie, sur le plan personnel comme professionnel. Après un concert à l'Accor Arena le 25 mars dernier, Jean-Baptiste Guégan a sorti en septembre le titre Le pays d'Armor extrait de son troisième album à paraître. Ce disque succède à Rester le même sur lequel Marc Lavoine et Slimane avaient collaboré.