Jean-Baptiste Guégan : "Avec Nadège, nous sommes séparés"

Jean-Baptiste Guégan est célibataire. Le gagnant de l'émission La France a un incroyable talent a révélé s'être séparé de sa femme Nadège au magazine Télé-Loisirs le 24 février 2020. Au cours de cette interview, il a néanmoins expliqué vivre cette rupture de manière sereine : "Nous sommes séparés, et Nadège s'occupe de nos enfants. Ils vont très bien. Je suis toujours en contact avec eux et je continue à les voir."

Originaire de Trégueux en Bretagne, le sosie vocal de Johnny Hallyday - qui cartonne actuellement avec son album Puisque c'est écrit - est parti vivre en Belgique depuis cette séparation. Malgré tout, il passe régulièrement dans les Côtes d'Armor pour rendre visite à ses enfants. Il explique ainsi faire des haltes régulières dans la région pour passer du temps avec eux et profiter d'instants précieux en famille. Il raconte : "Quand je me suis produit en Bretagne, j'en ai profité pour aller soutenir mon fils Diego, qui fait du foot." Papa de trois enfants, Jean-Baptiste avait confié être père d'un adolescent de 11 ans et de jumeaux de 7 ans lors d'une interview sur RFM en 2019.

Mais attention, il est tout à fait possible que l'idylle entre Jean-Baptiste et Nadège reprenne de plus belle. Rappelons qu'en septembre 2019, il avait également déclaré être célibataire au micro de RFM. Le couple avait finalement remis le couvert quelque temps après. Il avait fait part de cette réconciliation au magazine Closer : "Les contraintes de ce métier sont parfois compliquées au niveau familial et ma femme n'est pas issue de cet univers, elle travaille dans une école. Mais j'ai su la rassurer, montrer que j'étais là." Malheureusement, le couple s'est finalement séparé peu de temps après ces confidences.

Jean-Baptiste Guégan sera au coeur du documentaire Jean-Baptiste Guégan : l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny diffusé le 4 mars 2020 sur TMC.