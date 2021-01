Diaporama Jean-Marc Barr en couple : qui est Stella di Tocco, la maman de son fils ?

3 / 9

Jean Marc Barr et sa compagne Stella di Tocco - Inauguration de l'exposition "Picasso 1932, Année érotique" au Musée national Picasso à Paris le 10 octobre 2017. Après une première visite l'avant-veille avec E.Macron et son épouse, Olivier Widmaier Picasso a organisé une visite inaugurale de l'exposition Picasso 1932 au Musée national Picasso. Le petit-fils de l'artiste et de Marie-Thérèse Walter avait convié de nombreux amis et personnalités du monde des arts et de la culture à admirer de multiples chefs-d'oeuvre venus du monde entier qui célèbrent sa grand-mère dans les salles de l'Hôtel Salé. Producteur de télévision, il présentera cet automne la deuxième saison du programme Trésors Volés sur France 2, une série où il raconte d'incroyables vols d'oeuvres d'art sous la forme d'enquêtes policières. La visite privée de Picasso 1932 s'est terminée par un somptueux cocktail dans les jardins du Musée. © Julio Piatti/bestimage