Diaporama : Jeane Manson glamour en satin, Dave en pleine forme... Retrouvailles nostalgiques à l'Olympia !

1 / 63 Jeane Manson glamour en satin, Dave en pleine forme... Retrouvailles nostalgiques à l'Olympia !

Exclusif - Dave et Jeane Manson - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris.





Exclusif - Isabelle Morini-Bosc - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Isabelle Morini-Bosc - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Bruno Lécluse (PDG SECOM / MELODY TV), Olivier Ramond (DG AreMedia) - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Fabienne Thibeault - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Fabienne Thibeault, Annie Gautrat dite "Stone (Stone & Charden)" , Marie-Paule Belle - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Annie Gautrat dite "Stone (Stone & Charden)" , Alain Turban - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Dave et Antoine - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Sophie Darel et Marie-Paule Belle - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Denise Fabre, Dominique Besnehard et Michèle Torr - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Fabienne Thibault, Jeane Manson - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Antoine, Jeane Manson, Marie-Paule Belle et Dave - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Didier Barbelivien et Alain Chamfort - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Chimène Badi et Michel Drucker - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Alain Chamfort et Jeane Manson - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Antoine, Marie-Paule Belle, Jean Pierre Pasqualini (Directeur des programmes de MELODY TV et animateur), Jeane Manson, Michel Drucker et Dave - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - David Michel et sa marionette Nestor - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Philippe Risoli et Marie Myriam - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Séverine Ferrer et Julie Pietri - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Charles Dumont - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Denise Fabre, Michèle Torr, Jeane Manson et Sophie Darel - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Jeane Manson, Michèle Torr, Sophie Darel, Fabienne Thibeault, Michel Drucker et Julie Pietri, Marie-Paule Belle - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Olivier Ramond (DG AreMedia), Bruno Lécluse (PDG SECOM / MELODY TV), Michel Drucker, Jean Pierre Pasqualini (Directeur des programmes de MELODY TV et animateur) - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Chimène Badi, Jean Pierre Pasqualini (Directeur des programmes de MELODY TV et animateur), Michel Drucker - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Vincent Fernandel (petit fils de Fernandel) - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Sophie Darel, Yves Duteil, Michèle Torr, Fabienne Thibeault- Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Antoine et Sheila - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Michel Drucker et Sheila - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Alain Chamfort, Jean Pierre Pasqualini (Directeur des programmes de MELODY TV et animateur) - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Jeane Manson - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Jeane Manson - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Dave - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Chimène Badi - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Michel Drucker - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Alain Chamfort - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Michèle Torr, Jeane Manson, Sophie Darel - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Exclusif - Dave, Marie-Paule Belle - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.





Victoria Sio - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Nathalie Lhermitte (chanteuse) - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Fabienne Thibeault, Monique Lemarcy (ancienne RTL), Claude Lemesle (Président honneur SACEM)- Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Bernard Sauvat (chanteur), Fabienne Thibeault - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Chris des Gibson Brothers - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Illustration - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Gérard Layani (compositeur Johnny H.) - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Richard Dewitte (Il était une fois) - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Monty (chanteur 'Allez les verts'), Daniel Russo - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Nathalie Lhermitte (chanteuse), Alain Turban - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Ritchy (chanteur 'Poupée sucrée) - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Annie Gautrat dite "Stone" (Stone & Charden) - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Denise Fabre et son mari Francis Vandenhende - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Charly Nestor et sa femme Véronique - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Frank Delay - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Allan Théo et sa compagne - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Dominique Besnehard et Michèle Torr - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

David Michel et la marionette Nestor - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022.

Fabienne Thibeault et son mari Christian Montagnac - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV

58 / 63 Alain Turban - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022. Depuis 20 ans, retrouvez les plus grands moments de la télévision dans des émissions de variétés incontournables, des concerts mythiques, des documentaires rares, des plages de clips collector. La chaîne Melody c'est aussi une expertise de la musique à travers ses émissions, les experts de la chanson française et internationale vous dévoilent les petits secrets des légendes de la musique. Melody a fait le choix éditorial de mettre en avant le patrimoine de la variété française, des premiers tubes d'une multitude d'artistes. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage

59 / 63 Philippe Risoli - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022. Depuis 20 ans, retrouvez les plus grands moments de la télévision dans des émissions de variétés incontournables, des concerts mythiques, des documentaires rares, des plages de clips collector. La chaîne Melody c'est aussi une expertise de la musique à travers ses émissions, les experts de la chanson française et internationale vous dévoilent les petits secrets des légendes de la musique. Melody a fait le choix éditorial de mettre en avant le patrimoine de la variété française, des premiers tubes d'une multitude d'artistes. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage

60 / 63 Marie Myriam - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022. Depuis 20 ans, retrouvez les plus grands moments de la télévision dans des émissions de variétés incontournables, des concerts mythiques, des documentaires rares, des plages de clips collector. La chaîne Melody c'est aussi une expertise de la musique à travers ses émissions, les experts de la chanson française et internationale vous dévoilent les petits secrets des légendes de la musique. Melody a fait le choix éditorial de mettre en avant le patrimoine de la variété française, des premiers tubes d'une multitude d'artistes. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage

61 / 63 Séverine Ferrer - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022. Depuis 20 ans, retrouvez les plus grands moments de la télévision dans des émissions de variétés incontournables, des concerts mythiques, des documentaires rares, des plages de clips collector. La chaîne Melody c'est aussi une expertise de la musique à travers ses émissions, les experts de la chanson française et internationale vous dévoilent les petits secrets des légendes de la musique. Melody a fait le choix éditorial de mettre en avant le patrimoine de la variété française, des premiers tubes d'une multitude d'artistes. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage

62 / 63 Julie Pietri - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022. Depuis 20 ans, retrouvez les plus grands moments de la télévision dans des émissions de variétés incontournables, des concerts mythiques, des documentaires rares, des plages de clips collector. La chaîne Melody c'est aussi une expertise de la musique à travers ses émissions, les experts de la chanson française et internationale vous dévoilent les petits secrets des légendes de la musique. Melody a fait le choix éditorial de mettre en avant le patrimoine de la variété française, des premiers tubes d'une multitude d'artistes. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage