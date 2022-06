Jeane Manson glamour en satin, Dave en pleine forme... Retrouvailles nostalgiques à l'Olympia !

On dit que la musique adoucit les moeurs. Elle peut parfois plonger aussi dans la nostalgie et la mélancolie. Ce mercredi 8 juin, les plus grandes stars de la scène musicale française se sont donné rendez-vous à l'Olympia pour des retrouvailles en l'honneur des 20 ans de la chaîne Melody TV. Cette dernière a toujours gardé une ligne directive : celle de mettre en avant les grands acteurs de la variété française et les auteurs de tubes internationaux. Pour souffler cette 20ème bougie dans la joie et la bonne humeur avec le public venu pour l'occasion, Melody TV a misé sur l'invitation d'icônes de la chanson et elle a eu raison !

Julie Piétri, Fabienne Thibeault, Marie-Paule Belle sont montés sur scène pour ambiancer les spectateurs et pousser la chansonnette. Jeane Manson également. Pour ce grand come-back, l'artiste de 71 ans portait une magnifique robe blanche satinée et fendue, face à un Dave, tout de noir vêtu, mais en super forme après une lourde chute qui a fait craindre le pire. Chimène Badi était également présente, à l'image d'Alain Chamfort, de Didier Barbelivien, Alain Turban, Frank Delay. Michel Drucker s'est retrouvé au milieu de tout ce petit monde, lui qui, au cours de sa carrière, a eu affaire à tous ces artistes. Il n'était d'ailleurs pas le seul.

La musique passe certes par la radio mais également par la télévision. C'est sans doute la raison pour laquelle Melody TV avait pris soin d'inviter des animateurs emblématiques dans le domaine comme Philippe Risoli, qui outre Le Juste Prix, a aussi présenté des programmes de variétés comme celui de La fête de la musique avec Nagui ou Succès Fous au côté de Maureen Dor. Les incontournables Sophie Darel et Denis Fabre ont elles aussi fait partie du show à ne pas louper. Même Isabelle Morini-Bosc, en béquilles, a préféré faire un saut plutôt que de se ménager et de rester chez elle, c'est dire...