Diaporama Jennifer Lawrence : Un acteur a rendu le tournage de Don't Look Up impossible, "C'était vraiment compliqué"

1 / 14 Jennifer Lawrence : Un acteur a rendu le tournage de Don't Look Up impossible, "C'était vraiment compliqué"

2 / 14 Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence - Première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York.

3 / 14 Affiche du film "Don't Look Up", d'Adam McKay.

4 / 14 Jonah Hill sur le plateau de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York, le 7 décembre 2021.

5 / 14 Jennifer Lawrence - Affiche du film "Don't Look Up", d'Adam McKay.

6 / 14 Jennifer Lawrence, enceinte, est à New York pour la promotion du film "Don't Look Up", le 6 décembre 2021.

7 / 14 Jennifer Lawrence (enceinte) à la première du film "Don't Look Up" à New York, le 5 décembre 2021.

8 / 14 Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill and Adam McKay - Première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.

9 / 14 Jennifer Lawrence lors du photocall du défilé Christian Dior PAP femme printemps/été 2020 à Paris, le 24 septembre 2019. © Olivier Borde / Bestimage

10 / 14 Jonah Hill, Sarah Brady - Première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.

11 / 14 Exclusif - Jonah Hill en tournage à Los Angeles le 29 septembre 2021.

12 / 14 Exclusif - Jonah Hill fait le plein de son nouveau van à Malibu le 19 août 2021.

13 / 14 Jonah Hill - Affiche du film "Don't Look Up", d'Adam McKay.