Diaporama Jennifer Lopez à nouveau en couple avec Ben Affleck : son ex P. Diddy s'en mêle

Jennifer Lopez à nouveau en couple avec Ben Affleck : son ex P. Diddy s'en mêle

Jennifer Lopez et P. Diddy aux MTV Music Video Awards à New York.

Jennifer Lopez et Puff Daddy aux 42e Grammy Awards de Los Angeles.

Jennifer Lopez et Puff Daddy à la soirée des Pre-Grammy à Beverly Hills.

8 / 19

Jennifer Lopez et Ben Affleck vivraient leur romance dans une maison de Miami à 18 millions de dollars, avec son accès direct à la plage. Mis en location pour 130.000 dollars par mois, la demeure compte 11 chambres et 12 salles de bains, deux cuisines, une salle de gym, une piscine, un spa et un studio d'enregistrement. Le 27 mai 2021.