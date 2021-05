Jennifer Lopez à nouveau en couple avec Ben Affleck : son ex P. Diddy s'en mêle

Même si pour l'instant, rien n'est officiel, les choses deviennent sérieuses entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Les anciens amants se revoient depuis quelques semaines - et la rupture de la star avec Alex Rodriguez - et ont même emménagé ensemble à Miami dans une villa faisant face à l'océan. Sur des photos de leur nouveau nid d'amour prises par des paparazzi, on remarquait qu'ils avaient embarqué avec eux le fils de la chanteuse, Max (13 ans) et ses chiens, d'adorables Goldendoodles.

Pour l'heure, P. Diddy a donc peu de chances de reconquérir J-Lo : elle ne la follow même pas sur Instagram, tandis que lui oui. De son vrai nom Sean Love Combs, il a commencé à la fréquenter en 1999 après une rencontre sur le tournage d'un des clips de son premier album, One the 6. À l'époque, il était en couple avec Kim Porter avant de tomber fou amoureux de la musicienne. Leur histoire reste marquée par leur arrestation par la police new-yorkaise. Une de leur soirée s'est terminée par une bagarre ayant fait trois blessés. Le rappeur avait malencontreusement fait tomber le verre d'un des patrons de la boite, engendrant un conflit physique ayant rapidement tourné en bagarre générale.

Le couple s'est séparé quelques mois avant que P. Diddy ne témoigne à la barre, avant d'être finalement acquitté. Leurs déboires judiciaires n'auraient pas causé leur rupture, mais bien un adultère. En 2003, elle confiait à Vibe que sa relation avec lui était "la première avec quelqu'un d'infidèle". "Je devenais complètement folle, je pleurais, ça a complètement emporté ma vie. Je ne l'ai jamais pris en flagrant délit, mais je le savais. Il disait qu'il allait en boite pour quelques heures et il ne revenait jamais", déplorait-elle. J-Lo semble bien plus heureuse dans les bras de Batman.