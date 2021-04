Diaporama Justin Theroux et Jennifer Aniston : L'acteur met fin aux rumeurs sur leur rupture

Justin Theroux et Jennifer Aniston : L'acteur met fin aux rumeurs sur leur rupture

Justin Theroux et Jennifer Aniston - People à la soirée "HBO Golden Globes" à Beverly Hills.

Jennifer Aniston et Justin Theroux lors de la cérémonie d'inauguration de l'étoile de leur ami Jason Bateman sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles le 26 juillet 2017.

Justin Theroux et sa compagne Jennifer Aniston - People à la sortie du Chiltern Firehouse à Londres. Le 12 novembre 2014

Jennifer Aniston et Justin Theroux à la soirée d'ouverture de la 8ème édition du festival "Séries Mania" au cinéma Grand Rex, à Paris, le 13 avril 2017.

Jennifer Aniston et son fiancé Justin Theroux - La 72ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards à Beverly Hills, le 11 janvier 2015.

Jennifer Aniston et son fiancé Justin Theroux - La 20ème soirée annuelle des "Critics Choice Movie Awards" à Hollywood, le 15 janvier 2015.

Justin Theroux et sa compagne Jennifer Aniston - People à la 87ème cérémonie des Oscars à Hollywood le 22 février 2015

12 / 13

Justin Theroux et sa fiancée Jennifer Aniston - Première du film "The Leftovers" au NYU Skirball Center à New York. Le 23 juin 2014