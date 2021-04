Justin Theroux et Jennifer Aniston : L'acteur met fin aux rumeurs sur leur rupture

Entre Jennifer Aniston et Justin Theroux, c'était une belle histoire d'amour. Après des années de vie commune et des fiançailles, ils ont préféré se séparer. Restés bons amis, les deux acteurs continuent de se fréquenter à quelques occasions. Trois ans après leur rupture, Justin Theroux s'est confié avec honnêteté sur la fin de relation avec Jennifer Aniston auprès du magazine Esquire.

À l'époque, la presse disait que leur séparation avait été en partie causée par le fait qu'il aurait préféré vivre à New York, alors que la star de Friends n'aurait jamais pu se passer du soleil californien. "C'est un récit qui n'est pas vrai, en tout cas en majeure partie. Les gens créent des histoires qui simplifient les choses pour eux ou qui leur font se sentir mieux. C'est l'histoire de 'cette personne aime le rock' et 'cette personne aime le jazz, bien-sûr !'. Ce n'est pas la réalité. C'est une simplification", a affirmé Justin Theroux, sans en dire plus sur les vraies raisons de leur rupture.

"Je dirais que nous sommes restés amis. Nous ne parlons pas tous les jours, mais on s'appelle. On se voit sur FaceTime, on s'écrit... Que vous l'aimiez ou non, nous n'avons pas eu de rupture dramatique et on s'aime", a poursuivi l'acteur d'American Psycho. Justin Theroux assure être "sincère" quand il dit chérir son amitié avec Jennifer Aniston. "Ce serait dommage de perdre contact, en tout cas pour moi. Et j'aime à penser qu'elle ressent la même chose", a-t-il poursuivi.

Toujours célibataire, Justin Theroux continue donc d'alimenter son amitié avec Jennifer Aniston. Pour son 51e anniversaire, il avait d'ailleurs publié un tendre message sur les réseaux sociaux. Pour rappel, les deux acteurs s'étaient rencontrés en 2011 sur le tournage du film Peace, Love et plus si affinités avant de mettre fin à leur relation en 2018.