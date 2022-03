Diaporama Kate et William de sortie les bras chargés de gâteaux, avec des pin's qui ne passent pas inaperçus

1 / 17 Kate et William de sortie les bras chargés de gâteaux, avec des pin's qui ne passent pas inaperçus

2 / 17 Le prince William et Kate Middleton arrivent au centre culturel ukrainien à Londres, pour découvrir les efforts extraordinaires déployés pour soutenir les Ukrainiens au Royaume-Uni et dans toute l'Europe.

9 / 17 Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, lors de leur voyage en Jordanie effectué plus tôt cette année. Photo utilisée pour leur carte de voeux.

10 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au marché de Abergavenny Market au Pays de Galles, à l'occasion du "St David's Day". Le 1er mars 2022

11 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au marché de Abergavenny Market au Pays de Galles, à l'occasion du "St David's Day". Le 1er mars 2022

12 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, au Neon Youth Club de Blaenavon Hwb à Blaenavon, Royaume Uni, le 1er mars 2022.

13 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le Neon Youth Club à Blaenavon, le 1er mars 2022.

14 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite d'une ferme caprine à Pant Farm au Pays de Galles, Royaume Uni, le 1 mars 2022.

15 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés du prince George de Cambridge, viennent assister au match de rugby France - Ecosse (36-17) au stade Murrayfield à Edimbourg, le 26 février 2022.

16 / 17 Catherine (Kate) Middleton, visite le Centre de la Fondation royale pour la petite enfance lors de son voyage au Danemark La duchesse visite un jardin d'enfants de la forêt pour en savoir plus sur leur approche de l'apprentissage, qui se concentre sur le développement social et émotionnel. Copenhague, le 23 février 2022.