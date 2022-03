Diaporama Kate et William en tenues parfaitement assorties, la duchesse si heureuse au milieu des cabris !

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, est accueillie par la reine Margrethe II et la princesse héritière Mary du Danemark lors d'une audience au palais Christian IX, à Copenhague, au Danemark, le deuxième jour d'une visite de travail de deux jours avec le Royal Foundation Centre for Early Childhood. Copenhague, le 23 février 2022.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, est accueillie par la reine Margrethe II et la princesse héritière Mary du Danemark lors d'une audience au palais Christian IX, à Copenhague, au Danemark, le deuxième jour d'une visite de travail de deux jours avec le Royal Foundation Centre for Early Childhood. Copenhague, le 23 février 2022.

Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, lors de leur voyage en Jordanie effectué plus tôt cette année. Photo utilisée pour leur carte de voeux.

23 / 23

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à l'hôpital communautaire de Clitheroe, dans le Lancashire, pour en savoir plus sur les défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé ruraux face à la pandémie de coronavirus et pour comprendre comment NHS Charities Together soutient la santé mentale de la main-d'oeuvre de première ligne. Clitheroe, le 20 janvier 2022.