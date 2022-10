Diaporama : Kate Middleton canon et stylée, elle peut dire merci... à Meghan Markle !

1 / 20 Kate Middleton canon et stylée, elle peut dire merci... à Meghan Markle !

2 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

3 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

4 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

5 / 20 Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge et Meghan Markle, la duchesse de Sussex enceinte - La famille royale britannique se rend à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2018.



© Purepeople BestImage

6 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

7 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

8 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

9 / 20 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent au match de tennis Nadal contre Djokovic lors du tournoi de Wimbledon "The Championships" le 14 juillet 2018 © Purepeople BestImage

10 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

11 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

12 / 20 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent au match de tennis Nadal contre Djokovic lors du tournoi de Wimbledon "The Championships", le 14 juillet 2018 © Purepeople BestImage

13 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

14 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

15 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

16 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

17 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

18 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage

19 / 20 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford, le 5 octobre 2022. Sa venue a pour objectif d'en savoir plus sur le soutien holistique qu'il offre aux femmes enceintes et aux nouvelles mères pour s'assurer qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles tout au long et au-delà de leur grossesse.



© Purepeople BestImage