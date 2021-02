Diaporama Kate Middleton en visio malgré la fatigue : brushing impeccable et nouveau pull trompe-l'oeil

Portrait de famille du prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, pour leur carte de voeux 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent le personnel et les élèves lors d'une visite à la Holy Trinity Church of England First School à Berwick upon Tweed le deuxième jour d'une tournée de trois jours à travers le pays. Le 7 décembre 2020.