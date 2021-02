Kate Middleton en visio malgré la fatigue : brushing impeccable et nouveau pull trompe-l'oeil

Toujours confinée dans le Norfolk, Kate Middleton continue les visioconférences. Ces derniers jours, la duchesse de Cambridge a notamment échangé avec deux mamans soutenues par l'association Little Village, qui collecte vêtements, jouets et tout le nécessaire pour les enfants de 0 à 5 ans. L'occasion pour l'épouse du prince William d'afficher un nouveau look d'hiver réussi.

Après un an d'expérience en la matière, Kate Middleton est passée maître dans l'art de s'habiller pour les visioconférences, notamment en recyclant certaines de ses pièces préférées. Lors de son échange avec Vicky et sa fille Isla, filmée depuis un salon du palais de Sandringham soigneusement décoré de photos de famille, la Britannique de 39 ans a laissé voir un nouveau top : un pull fin façon chemisier boutonné déniché chez L.K. Bennet, l'une de ses enseignes fétiches. Un modèle que les adeptes de la duchesse peuvent d'ailleurs s'offrir puisqu'il est toujours en vente, au prix de 125 livres (soit environ 143 euros).

Tantôt en solo, tantôt accompagnée du prince William, Kate Middleton multiplie les appels vidéos tout en s'occupant de ses trois enfants : George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans). Comme lors du premier confinement au printemps 2020, les Cambridge ont posé leurs valises dans leur maison de campagne d'Anmer Hall. Si George et Charlotte ont pu faire leur rentrée scolaire au mois de septembre dans leur école de St Thomas's Battersea, à Londres, le second confinement mis en place outre-Manche en fin d'année à contraint la petite famille à regagner le Norfolk.