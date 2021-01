Kate Middleton à la mode écossaise : elle recycle une robe de Noël !

La duchesse du recyclage de tenue a encore frappé ! Le 25 janvier 2021, à l'occasion de la Burns Night, Kate Middleton est apparue dans une nouvelle vidéo relayée sur le compte Instagram du palais de Kensington. Au côté de son mari le prince William, la Britannique de 39 ans s'est illustrée dans une tenue qu'elle avait déjà portée auparavant.

La mère de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) a en effet ressorti sa robe rouge à imprimé tartan signée Emilia Wickstead, une de ses créatrices fétiches. Un modèle qu'elle avait déjà porté en décembre 2019, à l'occasion du déjeuner de Noël que la reine Elizabeth organise chaque année au palais de Buckingham (voir diaporama). Pour accessoiriser sa robe d'hiver, Kate Middleton a misé sur sa paire de boucles d'oreilles en perles de chez Simone Rocha. Le choix d'un look tartan et festif n'est pas un hasard puisque la duchesse a enregistré cette vidéo à l'occasion de la fête nationale écossaise.

En lançant un "Slàinte Mhath !" ("Santé !"), les Cambridge ont profité de la Burns Night (Souper de Burns) pour remercier des soignants écossais pour leurs efforts face à la crise sanitaire. Pour exprimer sa reconnaissance, le couple a fait parvenir à certains d'entre deux le repas de fête que les Ecossais consomment traditionnellement en ce jour de fête, commémorant le poète écossais Robert Burns, des "haggis, neeps et tatties" (pudding à base de mouton, accompagné d'une purée de navets et pommes de terre).