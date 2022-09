Diaporama : Kate Middleton et Meghan Markle sur la voie de la réconciliation ? "Il n'y avait plus cette méfiance"

Kate Middleton et Meghan Markle sur la voie de la réconciliation ? "Il n'y avait plus cette méfiance"

Meghan Markle, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, Le prince George de Galles,La princesse Charlotte de Galles,Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Purepeople BestImage

Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge et Meghan Markle, la duchesse de Sussex enceinte - La famille royale britannique se rend à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2018. © Purepeople BestImage

Kate Catherine Middleton, princesse de Galles (robe Alexander McQueen), la princesse Charlotte et le prince George, la comtesse Sophie de Wessex, Meghan Markle, duchesse de Sussex (robe Stella McCartney) - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de l'Abbaye de Westminster à Wellington Arch à Hyde Park Corner © Purepeople BestImage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, la reine consort Camilla Parker Bowles, le prince George, la princesse Charlotte et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Purepeople BestImage

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Meghan Markle, duchesse de Sussex (robe Stella McCartney) - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage © Purepeople BestImage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © Purepeople BestImage

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et Pippa Middleton dans les tribunes lors de la finale femme de Wimbledon "Serena Williams - Simona Halep (2/6 - 2/6) à Londres, le 13 juillet 2019. © Purepeople BestImage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © Purepeople BestImage

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent au match de tennis Nadal contre Djokovic lors du tournoi de Wimbledon "The Championships", le 14 juillet 2018 © Purepeople BestImage

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni le 12 octobre 2018. © Purepeople BestImage

15 / 16