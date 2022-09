Kate Middleton et Meghan Markle sur la voie de la réconciliation ? "Il n'y avait plus cette méfiance"

Pendant une dizaine de jours, les princes Harry et William ont réussi à mettre les tensions de côté par amour pour leur grand-mère, la reine Elizabeth II, disparue le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Pour ce pilier en qui ils ont toujours pu avoir confiance, les frères ennemis sont donc apparus ensemble au château de Windsor en compagnie de leurs épouses Meghan Markle et Kate Middleton. Le quatuor, surnommé les Fab Four au temps du bonheur, était venu admirer les cadeaux et les mots de condoléances laissés par les fans aux abords des grilles de la résidence royale. Lors des cérémonies et processions, Harry et William se trouvaient régulièrement côte à côte. Il n'en a pas fallu plus pour faire naître l'espoir d'une réconciliation.

Si un rapprochement a naturellement eu lieu, Stéphane Bern, expert de la Couronne, n'est pas certain qu'il acte une unité entre les deux frères. En revanche, s'il y a un changement à noter pour lui, c'est l'amélioration des relations entre Meghan Markle et Kate Middleton. Pour lui, la rivalité n'est plus la même entre les deux femmes : "Je ne dirais pas qu'elles étaient chaleureuses l'une avec l'autre, mais en tout cas, en façade, il n'y avait plus cet antagonisme, cette méfiance qu'on a pu sentir auparavant. J'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne relation entre elles" a-t-il confié lors d'une interview pour Madame Figaro. De là à les voir nouer une belle amitié, rien n'est moins sûr.

Avéré ou non, le réchauffement des relations entre les Sussex et les Cambridge ne devrait pas durer bien longtemps. Difficile pour Kate Middleton et le prince William de ne plus penser aux terribles accusations lâchées par Harry et Meghan lors de leur entretien avec Oprah Winfrey. Pour rappel, la maman d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an avait accusé sa belle-soeur de l'avoir fait pleurer à quelques jours de son mariage avec Harry. Ce dernier, pourtant proche et complice de Kate, à la grande déception de la duchesse de Cambridge.

Le prince Harry et Meghan Markle avaient affirmé, sans donner de nom, que leur fils Archie avait fait l'objet de remarques racistes avant même de venir au monde. De quoi ébranler sérieusement la monarchie, qui n'a pas vu d'un très bon oeil le déballage médiatique des anciens membres actifs de la Couronne. Si la tempête avait fini par passer, une autre est en train de se préparer : celle des mémoires du prince Harry. Attendus à la fin de l'année, il se pourrait qu'ils ne soient publiés qu'en début d'année prochaine, au vu des tristes circonstances ces derniers jours. Un peu de répit avant le chaos ?