Diaporama Kate Middleton impeccable en blanc : nouveau look réussi, loin de William et sa soirée foot

Kate Middleton impeccable en blanc : nouveau look réussi, loin de William et sa soirée foot

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite la RAF Brize Norton, pour rencontrer des militaires et des civils qui ont aidé à évacuer les Afghans de leur pays, à Oxflord, Royaume Uni, le 15 septembre 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive à la finale Messieurs du tournoi de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 11 juillet 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, dans les tibunes du tournoi de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 10 juillet 2021.