Kate Middleton impeccable en blanc : nouveau look réussi, loin de William et sa soirée foot

Après avoir crapahuté dans un centre d'entraînement en début de semaine, Kate Middleton a rangé son casque et sa doudoune pour retrouver une tenue plus formelle. Le 22 septembre 2021, la duchesse de Cambridge a effectué une nouvelle sortie solo en prenant part à une réception visant à remercier les organisateurs du projet Hold Still. L'épouse du prince William, passionnée de photographie, avait elle-même lancé cette initiative lors du premier confinement au printemps 2020, en encourageant les Britanniques à immortaliser leur quotidien chamboulé par la pandémie.

Seules deux photos de la soirée ont été relayées sur le compte Instagram des Cambridge. Mercredi soir, c'est vêtue d'un ensemble blanc élégant et féminin que Kate Middleton a animé la soirée. La Britannique de 39 ans était habillée d'une veste de tailleur ceinturée et d'une jupe longue plissée aux détails en dentelle, le tout signé Self Portrait. La duchesse a complété sa tenue d'une paire de boucles d'oreilles dorées pendantes, mises en valeur par une queue de cheval haute.

"Merci aux brillants partenaires qui ont fait de Hold Still une réalité ! Il a fallu beaucoup de temps pour rassembler tout le monde derrière cet incroyable projet en personne, mais ce soir, nous avons finalement réussi. L'idée de #HoldStill2020 est venue au tout début de la pandémie et visait à rassembler les gens et les communautés, en utilisant l'incroyable pouvoir de la photographie", peut-on notamment lire en légende de la publication Instagram.