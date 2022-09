Diaporama : Kate Middleton : Une célèbre popstar a failli prendre sa place dans le coeur de William

1 / 24 Kate Middleton : Une célèbre popstar a failli prendre sa place dans le coeur de William

2 / 24 La princesse de Galles Kate Catherine Middleton à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre.

3 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, entourés d'élèves de l'école Heathlands, lors d'une visite aux jardins botaniques royaux de Kew pour l'événement "Generation Earthshot" à Londres, le 13 octobre 2021.





4 / 24 Le prince William, duc de Cambridge - Les leaders du monde entiers se succèdent à la tribune du sommet de la COP26 à Glasgow le 2 novembre 2021.





5 / 24 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge lors d'une visite aux scouts à Alexandra Park pour leur campagne PromiseToThePlanet des scouts à Glasgow en marge de la COP26 le 1er novembre 2021.





6 / 24 Britney Spears, Sam Asghari - Les célébrités assistent à la première de "Once Upon a Time in Hollywood" à Hollywood, le 22 juillet 2019.





7 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, participent au concert de Noël "Royal Carols - Together At Christmas", organisé par la duchesse à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021. Le concert sera diffusé sur la chaîne britannique ITV la veille de Noël.





8 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londrtes, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.





9 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, au "Royal Variety Performance 2021" au Royal Albert Hall à Londres. Le 18 novembre 2021





10 / 24 Kate Catherine Middleton - Le duc et la duchesse de Cambridge à leur arrivée au "Royal Variety Performance 2021" au Royal Albert Hall à Londres. Le 18 novembre 2021

11 / 24 Le prince William et Kate Middleton rendent visitent aux scouts à Alexandra Park pour leur campagne PromiseToThePlanet des scouts à Glasgow, en marge de la Cop26 (1er - 12 novembre 2021), le 1er novembre 2021.





12 / 24 Britney Spears à la première de Once Upon a Time in Hollywood à Los Angeles, le 22 juillet 2019





13 / 24 Catherine Kate Middleton et le prince William, duc et duchesse de Cambridge lors de la réception à la distillerie Clydeside à Glasgow pour les gagnants et finalistes du premier prix Earthshot en marge de la COP26 le 1er novembre 2021.





14 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Première cérémonie de remise des prix Earthshot au Palace Alexandra à Londres le 17 octobre 2021.





15 / 24 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles Le 20 septembre 2019





16 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le clud de Rugby, City of Derry R.F.C. à Londonderry, Royaume Uni, le 29 septembre 2021.





17 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le clud de Rugby, City of Derry R.F.C. à Londonderry, Royaume Uni, le 29 septembre 2021.





18 / 24 Britney Spears sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles Le 20 septembre 2019





19 / 24 Le prince de Galles William et la princesse de Galles Kate Catherine Middleton à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022





20 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, le prince Edward, comte de Wessex, le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et la princesse Charlotte lors des Jeux du Commonwealth à Birmingham, le 2 août 2022.

21 / 24 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022.





22 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge visitent l'association "SportsAid House" en marge des Jeux du Commonwealth de Birmingham, le 2 août 2022.





23 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Première cérémonie de remise des prix Earthshot au Palace Alexandra à Londres le 17 octobre 2021.