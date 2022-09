Kate Middleton : Une célèbre popstar a failli prendre sa place dans le coeur de William

Kate Middleton aura attendu de longues années avant que son prince William ne se décide à lui passer la bague au doigt. Si ce manque d'entrain avait conduit à une rupture du couple en 2007, le duo formé par le duc et la duchesse de Cambridge aurait pu tout bonnement ne jamais exister ! Avant de débuter une relation avec son ancienne colocataire à l'université Saint-Andrews, le prince William, âgé de 20 ans, échangeait plusieurs messages avec une très grande icône de la musique.

Kate Middleton aurait pu être remplacée par... Britney Spears ! L'interprète de Baby One More Time, au sommet de sa gloire à l'époque, avait témoigné dans l'émission The Frank Skinner Show. Elle avait notamment confirmé qu'entre elle et le prince William, les choses auraient pu aller bien plus loin qu'un simple flirt par messages : "Nous avons échangé par mail durant un petit moment, et il était supposé me rejoindre quelque part, mais cela ne s'est pas fait", avait-elle confié.

N'en revenant pas de ce qu'il venait d'entendre, l'animateur avait clairement demandé si Britney Spears s'était donc fait "poser un lapin" par le prince William. Question à laquelle l'artiste avait répondu par l'affirmative. Une information confirmée l'année dernière par Christopher Andersen, auteur du livre Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan : "Ils ont essayé de sortir ensemble lorsqu'ils étaient jeunes. Ils ont peut-être eu des conversations téléphoniques, mais je ne me souviens pas qu'ils aient réussi à se voir durant cette période." Si le prince William lui avait apparemment préféré une partie de chasse, le palais de Buckingham Palace avait démenti un quelconque rapprochement entre le futur roi d'Angleterre et la popstar.

Le hasard de la vie a peut-être bien fait les choses. Depuis qu'il a croisé le regard de Kate Middleton, le prince William semble le plus heureux des hommes. Après plusieurs années de romance à profiter de la vie nocturne de Londres, les deux amoureux ont officialisé leurs fiançailles avant un mariage en grandes pompes le 29 avril 2011. George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, sont venus parfaire leur bonheur, dont l'équilibre n'a presque jamais été ébranlé. Britney Spears n'a malheureusement pas eu cette chance...