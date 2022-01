Kate Middleton et William : Leur brève rupture expliquée, des années plus tard

Après avoir fêté leurs 10 ans de mariage l'été dernier, les Cambridge s'apprêtent à passer un autre cap : les 40 ans de Kate Middleton ! L'épouse du prince William soufflera ses bougies dimanche 9 janvier 2022, probablement dans sa chère maison de campagne d'Anmer Hall, entourée de ses trois enfants. A l'occasion de cet anniversaire, un photographe royal anglais a ressorti une photo inédite de la duchesse et rapporté quelques confidences du prince William, sur sa brève rupture avec Kate Middleton...

Suite à leur rencontre sur les bancs de l'université St Andrews, en Ecosse, au début des années 2000, le prince William et Kate Middleton ont d'abord profité d'une idylle loin des médias. Leur relation amoureuse a commencé à faire du bruit dans les tabloïds au moment de leur remise de diplôme en 2005. Mais, à la surprise générale, le couple a rompu en avril 2007... Une séparation qui n'a duré que quelques mois, puisque les futurs duc et duchesse de Cambridge sont réapparus ensemble au concert hommage à Diana organisé à Wembley, en juillet de cette même année (voir diaporama).

Egalement présent avec son épouse, le photographe Arthur Edwards se souvient alors : "Alors que nous partions, nous avons repéré William et Kate en pleine conversation seuls dans un coin. Je me souviens qu'Anne m'avait dit : 'On dirait que c'est reparti.'" Puis, trois ans plus tard, au moment d'annoncer leurs fiançailles, le prince William avait convié quelques personnes pour le thé, pour leur présenter Kate Middleton. "C'est là que j'ai demandé au prince : 'Pourquoi vous êtes-vous séparés ?', raconte le photographe. J'imagine que c'est parce qu'il venait d'un foyer brisé qu'il a répondu : 'Eh bien, Arthur, je devais être sûr que c'était la bonne femme pour moi parce que je veux que ce mariage dure pour toujours.' J'ai pensé : 'Mon dieu, il a risqué tout ça juste pour s'assurer qu'il aimait vraiment cette femme !'"

S'en sont suivis un fastueux mariage à Buckingham et trois enfants : George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans). C'est très certainement en leur compagnie, en petit comité, que Kate Middleton devrait souffler ses 40 bougies ce week-end.