Britney Spears abandonnée par ses fils Jayden et Preston : elle flingue son ex et règle ses comptes !

La fin très médiatisée de la tutelle qu'a subie Britney Spears durant treize ans durant pouvait sembler l'ouverture d'un nouveau chapitre plus apaisé et serein pour la star de la musique qui vient de dévoiler un nouveau titre avec Elton John. Mais l'icône de 40 ans et épouse de Sam Asghari est loin d'être sur un nuage de quiétude. Quelques mois après sa fausse couche, elle fait face au déballage devant le grand public de ses problèmes familiaux. Ainsi, elle vient de réagir aux propos qu'ils ont tenus à la journaliste et documentariste Daphne Barak pour le Daily Mail, publiant un long message sur son compte Instagram.

"On t'aime... Peut-être qu'un jour, on pourra parler ?", ont déclaré Preston (16 ans) et Jayden (15 ans), issus de son couple passé avec l'ex-danseur Kevin Federline. Durant leur entretien pour le Daily Mail, ils ont fait part de leur envie de réconciliation malgré le traumatisme émotionnel qu'ils traversent. lls sont revenus également sur le fait de ne pas avoir été au récent mariage de leur mère avec le mannequin américano-iranien Sam Asghari : ils voulaient simplement éviter la folie médiatique qui entourait l'événement. Ouvert à la discussion, ils se sont montrés proches de leur père et de leur famille recomposée.

Des propos qui ont fait bondir Britney Spears. Ce 2 septembre 2022, elle a divulgué un long post écrit sans beaucoup de ponctuation, comme si elle laissait parler son coeur.