Britney Spears mariée à Sam Asghari : elle a protégé son argent, détails sur le contrat signé

Jamais deux sans trois. Britney Spears s'est mariée pour la troisième fois le 9 juin 2022, à Los Angeles, avec son compagnon Sam Asghari. La méga star américaine aujourd'hui âgée de 40 ans a toutefois fait en sorte de se protéger du pire, notamment concernant ses finances, longtemps contrôlées par d'autres jusqu'à ce qu'elle soit libérée de sa tutelle abusive l'an dernier.

Comme le rapportent TMZ et People, Britney Spears "s'est rendue certaine de protéger ses biens au sein de son nouveau mariage avec Sam Asghari". Les jeunes mariés ont ainsi signé un contrat prénuptial stipulant que Sam Asghari, âgé de 28 ans, ne pourra prétendre à aucune somme gagnée par Britney Spears avant la date de leur mariage en cas de divorce. Le jeune homme, coach sportif et compagnon de la chanteuse depuis 2016 ne touchera donc pas un dollar de la fortune bâtie par l'interprète de Toxic au long de sa carrière. Il a d'ailleurs lui-même plaisanté sur le sujet en story Instagram. "Merci à tous ceux inquiets quant à l'idée d'un contrat prénuptial ! Evidemment on va en avoir un en acier pour protéger ma jeep et ma collection de chaussures au cas où elle me largue un jour", a-t-il déclaré.

Le site spécialisé Celebrity Net Worth estime la fortune actuelle de Britney Spears à environ 70 millions de dollars. Une jolie somme toutefois pas si élevée au regard de son immense succès planétaire, de ses tournées et autres contrats. Pendant longtemps, la chanteuse - en rupture avec la quasi totalité de sa famille, à commencer par son père Jamie - n'a pas vraiment eu son mot à dire sur la gestion de ses affaires... Aujourd'hui, sa fortune reste toutefois gérée par un spécialiste du patrimoine.

Pour rappel, Britney Spears et Sam Asghari se sont mariés le 9 juin dans la maison de la chanteuse à Los Angeles devant une soixantaine d'invités parmi lesquels Madonna, Drew Barrymore ou encore Selena Gomez. "Ce mariage, c'était tout ce dont rêvait Britney et bien plus encore. Elle a tout adoré. Ils n'ont pas encore de lune de miel de prévue mais Britney aimerait faire un nouveau voyage", a précisé une source à People.