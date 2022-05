Britney Spears victime d'une fausse couche : son fiancé Sam Asghari brise le silence

C'est une bien triste nouvelle que nous avons appris le week-end dernier : Britney Spears a perdu l'enfant qu'elle attendait. La chanteuse et son compagnon Sam Asghari ont annoncé le tragique événement sur les réseaux sociaux. La fausse couche de la star est ce qui pouvait lui arriver de pire, elle qui espérait tant cet enfant après avoir mené un combat acharné pour se défaire de la tutelle de son père. Malgré tout, les deux se veulent positifs.

En effet, les deux tourtereaux devront se montrer fort pour se relever. Et même si des heures sombres attendent le couple, on sent déjà chez eux la volonté d'aller de l'avant. En témoigne le message qu'a publié Sam Asghari en story Instagram ce lundi. Le coach sportif a remercié les fans, internautes et amis de leur appui. "Nous avons ressenti votre soutien. Nous envisageons les choses positivement et avançons vers notre futur. C'est dur mais nous ne sommes pas seuls" a-t-il ainsi publié avant de réaffirmer sa volonté d'avoir un enfant avec la chanteuse. "Merci d'avoir respecté notre intimité. Nous agrandirons notre famille bientôt."

Pourtant le week-end dernier, l'humeur était loin d'être à la fête et le couple avait bien du mal à positiver. "C'est avec notre plus grande tristesse que nous devons vous dire que nous avons perdu notre bébé miracle tôt dans la grossesse. C'est un moment dévastateur pour un parent. Peut-être que nous aurions dû attendre de l'annoncer mais nous étions trop heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous. Notre amour l'un pour l'autre est notre force. Nous continuerons à essayer d'agrandir notre belle famille. Nous sommes reconnaissants envers vous pour tout votre soutien. Nous demandons gentiment de l'intimité en ces moments difficiles" avaient expliqué conjointement Sam et Britney sur leur compte Instagram.