Diaporama : Kendall Jenner et Bad Bunny, pris en flag' : ce rapprochement qui n'est pas passé inaperçu

Kendall Jenner et Bad Bunny, pris en flag : ce rapprochement qui n'est pas passé inaperçu

À l'occasion de leur venue à Coachella, Kendall Jenner et Bad Bunny ont été aperçus très proches.

Le rappeur était en train de glisser un mystérieux message à l'oreille du top model.

Ultra proches, ils ont l'air de passer un très bon moment...

Ce n'est pas la première fois que Kendall Jenner et Bad Bunny sont photographiés ensemble.

En effet, en mars dernier, à l'occasion de la cérémonie des Oscars 2023, ils ont été photographiés en train de s'embrasser.

Bad Bunny - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022. © BestImage, Backgrid USA

Exclusif - Kendall Jenner rentre à l'hôtel Ritz à Paris, le 23 mars 2023. Le mannequin de 27 ans portait une grande robe moulante en laine grise fendue, des bottes en cuir noir et un grand sac a main fourre tout noir. © BestImage, Agence

Exclusif - Kendall Jenner rentre à l'hôtel Ritz à Paris, le 23 mars 2023. Le mannequin de 27 ans portait une grande robe moulante en laine grise fendue, des bottes en cuir noir et un grand sac a main fourre tout noir. © BestImage, Agence

Bad Bunny - Les célébrités quittent leurs hôtels pour se rendre à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022. © BestImage, Backgrid USA

