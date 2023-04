Kendall Jenner et Bad Bunny, pris en flag' : ce rapprochement qui n'est pas passé inaperçu

À l'occasion de leur venue à Coachella, Kendall Jenner et Bad Bunny ont été aperçus très proches. En effet, ce dimanche 16 avril, les deux tourtereaux ont été vus en train de flirter. Le rappeur était en train de glisser un mystérieux message à l'oreille du top model. Ultra proches, ils ont l'air de passer un très bon moment... Ce n'est pas la première fois que la brune très sexy et Bad Bunny sont photographiés ensemble. En effet, en mars dernier, à l'occasion de la cérémonie des Oscars 2023, ils ont été photographiés en train de s'embrasser.

Kendall Jenner imagine bien son futur avec Bad Bunny

Mais hors de question pour lui, comme pour elle d'officialiser une quelconque relation. En effet, une source proche de la jeune femme s'est exprimée à ce sujet auprès du média US Weakly. "Les choses ne sont pas officielles entre Kendall et Bad Bunny, mais ils se voient souvent et apprennent à mieux se connaître. Ses sentiments pour lui commencent à s'intensifier. Elle l'aime bien et elle est prête à voir comment les choses évoluent". La jeune femme pourrait même envisager un avenir avec le rappeur. "Il est très charmant et elle pense que c'est un homme formidable. Bien que les choses soient encore assez récentes, elle y voit un potentiel certain", a ainsi conclu la source.