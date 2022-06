Kendall Jenner entièrement nue : sa photo les fesses à l'air fait sensation !

En s'affichant seins nus, Kendall semblait même avoir inspirée sa soeur Kylie qui, il y a quelques semaines, s'était affichée en bikini avec des tétons apparents sur Instagram. Un post qui a beaucoup fait parler et dont l'ex-candidate de Secret Story, Capucine Anav s'était indignée.

Kendall Jenner sexy et célibataire

Kendall Jenner se sentirait-elle plus libre depuis qu'elle est séparée du basketteur Devin Booker dont elle a supprimé les photos de lui et elle sur Instagram. En tout cas, elle semble pour le moment profiter pleinement de son célibat. Pour rappel, Kendall et Devin étaient ensemble depuis 2020. Auparavant, la petite soeur de Kim Kardashian était en couple avec les basketteurs Jordan Clarkson, Blake Griffin et Ben Simmons. À croire qu'elle a un faible pour les sportifs de haut niveau !

Néanmoins discrète sur sa vie privée, Kendall Jenner s'est exprimée sur ce sujet dans L'incroyable Famille Kardashian en juin 2021 : "Kylie (Jenner) et moi avons eu l'opportunité de voir nos grandes soeurs vivre des mariages, des relations et des ruptures de façon très publiques. Ca rend ma vie beaucoup plus facile et notre relation bien meilleure, pour être honnête... Pour moi, c'est quelque-chose de privé qui ne doit pas être porté au jugement ou à la connaissance de tous", a exprimé l'ex belle-soeur de Kanye West.