Kylie Jenner dévoile ses tétons en bikini trompe l'oeil : Capucine Anav s'indigne et réagit

Kylie Jenner a (encore) cassé Instagram, ce 7 juin 2022. L'influenceuse star, soeur de Kendall Jenner, a posé dans un bikini qui n'a pas manqué de capter toute l'attention. La mère de Stormi Webster et qui a récemment donné naissance à un fils – lui aussi fruit de ses amours compliqués avec Travis Scott – est apparue dans un bikini trompe l'oeil effet nu, avec des tétons apparents. Une création signée par le frenchy Jean-Paul Gaultier, d'une valeur d'environ 300€. "Free the nipple", a écrit Kylie Jenner, en légende de cette photo qui a déjà reçu plus de 11 millions de likes.

Un bikini original qui a naturellement divisé. Si près de 11 millions de personnes ont donc complètement adhéré à ce choix osé de Kylie Jenner, la star a également trouvé quelques détracteurs. Parmi eux, Capucine Anav. L'ancienne candidate de Secret Story, reconvertie dans la comédie et l'animation télé, n'a pas manqué de partager son avis sur Instagram. En story, elle a ainsi partagé le contenu de la star du clan Kardashian Jenner avec en mention : "10 millions de like... Je ne comprends pas certains goûts quand même". S'il est certain que Kylie Jenner ne tombera certainement pas sur son commentaire et ne devrait pas y accorder beaucoup d'importance, afficher publiquement son désaccord avec le style vestimentaire d'une autre jeune femme, d'autant plus lorsqu'il reprend une mention qui n'est pas sans lien avec le débat féministe, n'est peut-être pas la meilleure des idées.

Une création d'un célèbre Français

Sur cette photo, la mère de famille de 24 ans arbore ce modèle qui s'appelle The Naked Bikini. Un bikini signé de Jean-Paul Gaultier avec l'aide de la styliste Lotta Volkova. C'est lors d'un séjour dans l'Utah, entre bain dans le Lake Powell et moment inoubliable au superbe Amangiri Hotel avec quelques amies, parmi lesquelles Victoria Villarroel, que Kylie Jenner a pris ce cliché qui n'est pas près de finir de faire réagir. En la matière, elle a prouvé plus d'une fois être une experte, comme notamment récemment avec son maillot de bain métallisé signée The Attico.