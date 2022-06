Kendall Jenner est célibataire : c'est terminé avec le beau Devin Booker !

C'est fini entre eux ! Kendall Jenner et son compagnon Devin Booker ont décidé de se séparer après deux ans de relation. Néanmoins, des sources proches évoquent un possible retour du couple s'ils arrivent à dépasser leur désaccord. C'est la belle Kendall qui serait à l'origine de la rupture, trouvant que les deux tourtereaux s'éloignaient.

"Kendall a l'impression qu'ils sont sur des chemins différents" a déclaré une source proche de la star de 26 ans à Entertainment Tonight. "Ils ont des discussions sur leur future mais ils ne sont pas sur la même longueur d'onde." a-t-on également entendu. Néanmoins, l'ensemble des sources se rejoignent pour dire que le couple pourrait faire son retour, et qu'il n'est pas définitivement enterré.

Une annonce qui intervient après la diffusion d'un épisode de la série The Kardashians où Kendall évoque son désir d'avoir des enfants. "Je sens comme le moment venu pour moi d'avoir des enfants". Dans cette scène, la grande brune de la célèbre famille accompagne sa soeur Kylie à faire du shopping pour bébé. En effet, Kendall demeure la seule soeur du show à ne pas avoir connu les joies de la maternité. L'aînée, Kourtney a trois enfants avec Scott Disick, Kim Kardashian quatre avec le rappeur Kanye West, Khloé, un avec le basketteur Tristan Thompson et enfin plus récemment Kylie Jenner a connu deux fois la maternité avec son compagnon Travis Scott. Des envies d'enfant qui pourraient être à l'origine de l'éloignement du couple.

Kendall et le joueur des Suns de Phoenix s'affichent ensemble depuis le courant de l'année 2020. Habituée des basketteurs, c'était la quatrième relation de Kendall avec un membre de la NBA, puisqu'avant Devin, elle était sortie avec Jordan Clarkson, Blake Griffin et Ben Simmons. Rappelons également que Devin avait connu une relation avec Jordyn Woods, l'ex meilleure amie de Kylie Jenner, qui s'était également rapprochée du compagnon de Khloé Kardashian, Tristan Thompson.