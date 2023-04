Diaporama : La Zarra, "instable émotionnellement", annule plusieurs concerts : la délégation française de l'Eurovision craint le pire

1 / 16 La Zarra, "instable émotionnellement", annule plusieurs concerts : la délégation française de l'Eurovision craint le pire

2 / 16 L'artiste La Zarra portera les couleurs de la France à l'Eurovision 2023. © SLAMPHOTOGRAPHY/France Télévisions via Bestimage Chaque année, l'Eurovision raconte une nouvelle histoire. Et cette année 2023, c'est donc une nouvelle page qui s'écrit. Après une rencontre unique avec une artiste unique, La Zarra, la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel, et la direction de France Télévisions ont décidé de mettre entre parenthèses la sélection nationale cette année et sont fiers de vous annoncer que La Zarra portera les couleurs de la France à Liverpool, lors de la grande finale de l'Eurovision 2023. La Zarra: "Je suis très honorée de représenter la France à l'Eurovision, le concours de chansons le plus iconique au monde. Quelle fierté pour moi d'avoir la chance d'interpréter ma chanson devant plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde. Je suis une grande admiratrice des plus belles voix française comme Edith Piaf, Barbara, Dalida, mais aussi Céline Dion, et j'ai tellement hâte de faire découvrir ma chanson à tous les Européens qui, j'espère deviendra la leur " Biographie: Qui est cette artiste énigmatique qui a l'air d'être venue tout droit d'une autre époque ? Voix, regard, hanches, énergie, La Zarra affirme tout, sans concessions. Une liberté éclatante, fière, touchante. Elle surgit d'un grand classique hollywoodien avec l'indépendance têtue des grandes voix sans amarres. Le stylisme à la fois classe et flashy d'Audrey Hepburn ou de Marilyn Monroe, avec le sens du tragique d'Édith Piaf, l'ivresse post-moderne de Lady Gaga, la franchise à nu de Barbara et la fragilité de Dalida... La Zarra ose toujours aller plus loin. Sensuelle ? Évidemment, tout en jouant sur les énigmes d'un coeur mystérieux. Moderne ? Vintage ? Tout à la fois, mais sans décalquer aucun modèle, toujours avide de force et d'élégance. Dans son enfance au Canada, elle rêve évidemment à la France de la mode et des chansons, tout en découvrant les voix orientales qu'on écoute dans une famille d'origine marocaine. Elle écrit très tôt, prélude à ses chansons d'aujourd'hui, qui parlent d'elle – des confessions tranchantes, des sentiments catégoriques, elle chante, avec sa voix chaude et distinguée, ses désirs, ses espoirs, mais aussi ses souffrances et ses désillusions avec une justesse sans pareille... La Zarra est autodidacte et a tout construit. L'enfant passe des heures devant des vidéos de Mylène Farmer et Céline Dion en concert, rêvant à la vie d'artiste... Et, aujourd'hui, c'est pour la France que son coeur bat et que son art vibre, là où s'est inventé la femme libre et le plus impérieux des romantismes. Une histoire d'amour sublime et imprévue, qu'elle vit depuis son arrivée à la capitale, ville des possibles comme un rêve trop fort pour ne pas nous réveiller. Alexandra Redde-Amiel: Cheffe de la délégation française: Dès notre première rencontre, La Zarra nous a conquis! Quel honneur d'accueillir cette grande artiste dans la famille Eurovision ! Mystérieuse, inspirante, charismatique, La Zarra est une femme et une artiste moderne avec une signature "so chic" à la française ! Une voix qui nous transporte à travers le temps, en nous faisant voyager à plusieurs époques... De Barbara, en passant par Brel, ou encore de Dalida à Marylin Monroe, La Zarra est une artiste iconique qui va porter haut et fort les couleurs de la France à Liverpool en mai 2023 lors du plus grand concours de la chanson au monde. La Zarra, révélée par sa chanson "Tu t'en iras" qui a rencontré un large succès auprès du public français, s'apprête à conquérir le coeur de l'Europe. Alors après deux victoires à l'Eurovision Junior, dont la dernière il y a quelques semaines en Arménie grâce à Lissandro, nous avons plus que jamais envie de continuer à rendre fière la France ! Alors pourquoi pas rêver encore de Victoire ?! Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour découvrir la chanson qui représenter © BestImage, SLAMPHOTOGRAPHY

Avant de monter sur scène pour la grande cérémonie de l'Eurovision, les chanteurs européens présentent leur titre lors de concerts.

Ainsi, ce samedi 15 avril 2023, La Zarra, candidate québécoise, représentant la France, devait monter, comme les autres artistes, sur la scène de l'AFAS Live, une salle de spectacle des Pays-Bas.

Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Après un coup de téléphone personnel, elle a annulé sa présence.

La délégation française craint le pire pour la grande cérémonie qui a lieu dans moins d'un mois.

8 / 16 Eurovision: La Zarra annule sa prestation au "Eurovision In Concert" à 27 jours de la finale pour "raisons personnelles" à Amsterdam, Pays-Bas, le 15 avril 2023. © BestImage, Backgrid USA

9 / 16 Exclusif - La Zarra en backstage de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Moreau-Veren/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Veeren

10 / 16 Exclusif - La Zarra en backstage de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Moreau-Veren/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Veeren

11 / 16 Exclusif - La Zarra (France Eurovision 2023) lors de la conférence de presse de la révélation de la candidate qui représentera la France à l'Eurovision 2023 à Paris, France, le 12 janvier 2023. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU

15 / 16 Exclusif - La Zarra - Concert RFM Music Show sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Levallois Perret. Le 18 juin 2022. Le show sera diffusé le 23 juin, à 21h15 sur C8 et en simultané sur RFM ! © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis