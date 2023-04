La Zarra, "instable émotionnellement", annule plusieurs concerts : la délégation française de l'Eurovision craint le pire

Cela fait partie de la tradition. Avant de monter sur scène pour la grande cérémonie de l'Eurovision, les chanteurs européens présentent leur titre lors de concerts. Ainsi, ce samedi 15 avril 2023, La Zarra, candidate québécoise, représentant la France, devait monter, comme les autres artistes, sur la scène de l'AFAS Live, une salle de spectacle des Pays-Bas. Mais rien ne s'est passé comme prévu. En effet, quelques heures auparavant, la chanteuse était bien présente, posant même avec ses fans et donnant même des interviews, comme elle l'a fait avec nos confrères du Parisien, qui ont pu la suivre durant cette journée, disons-le, maudite. Alors qu'elle doit répéter sur scène, La Zarra va être légèrement agacée : "Si j'ai pas de son, je ne chanterai pas la Grande Fraaaance (paroles de son titre, Évidemment)" Une remarque qui ne fera pas rire tout le monde.

La Zarra : ce sérieux problème de santé dont elle a souffert

Mais si La Zarra a bien du mal à répéter, c'est que l'artiste a souffert de récents problèmes au niveau de son outil de travail. "J'ai perdu ma voix pendant 6 mois. Ça va mieux depuis trois semaines. J'ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d'autre fois que c'est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible". Elle parvient tout de même à répéter. Mais, elle se rend à son hôtel, là c'est la catastrophe. La jeune femme n'hésite pas à critiquer l'état de sa chambre, dénonçant de "la moisissure" et des "taches de sang" sur un oreiller... "J'ai lavé ma chambre à l'eau de javel moi-même tellement c'était sale", lâche-t-elle sur ses réseaux sociaux.