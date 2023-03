Eurovision 2023 : La Zarra prépare un "gros show" pour la France, sa prestation s'annonce déjà "iconique"

Au mois de mai prochain, le 13 plus précisément, une nouvelle édition de l'Eurovision se tiendra en Angleterre. La France y participera bien sûr et sera représentée par l'artiste canado-marocaine La Zarra. Cette dernière a été révélée en 2021 par son hit Tu t'en iras, lequel lui avait valu d'être nommée pour la révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards. Face à 200 millions de téléspectateurs, elle interprètera son titre Évidemment.

"La chanson Évidemment est arrivée pendant que je faisais un séminaire dans le Sud de la France pour mon deuxième album, qui sortira après l'Eurovision et sera suivi d'une tournée. Je la fredonnais et elle est restée. On l'a écrite en trois nuits, car, nous, on ne dort pas", avait expliqué La Zarra au Parisien.

Un show qui promet d'être "iconique"

En plus de pousser de la voix, La Zarra compte bien réaliser une performance "hors normes" d'après Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation française. Invitée dans le dernier épisode du podcast 12 points, cette dernière en a dit plus sur le concept imaginé et a annoncé que l'artiste se défendra toute seule sur scène. "Comme elle est iconique et qu'elle est une diva, elle n'a pas besoin de beaucoup de monde sur scène avec elle. (...) L'important, c'est d'arriver à résumer toutes les personnalités de La Zarra en un staging", a-t-elle déclaré. Et pour l'occasion, un décorateur et un directeur de la photographie ont "pour la première fois" participé à la mise en scène afin d'obtenir "un gros light show".

Alexandra Redde-Amiel a également donné quelques indices sur le look de La Zarra pour l'Eurovision, qui promet là aussi d'être mémorable. "Je voulais quelque chose d'assez fashion show, d'assez hors normes, parce qu'elle l'est. Elle peut à la fois être [Lady] Gaga ou arriver sur quelque chose de très simple. C'est très iconique", a-t-elle expliqué. La Zarra se munira par ailleurs d'un mystérieux "accessoire", "quelque chose qui va se passer et qui va être très chouette". On a déjà hâte de voir le résultat !