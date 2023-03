Diaporama : Eurovision 2023 : La Zarra prépare un "gros show" pour la France, sa prestation s'annonce déjà "iconique"

14 / 15

Exclusif - Alexandra Redde-Amiel, directrice des variétés, des jeux et du divertissement de France Télévisions - Conférence de presse des Victoires de la Musique 2023 au Casino de Paris, France, le 9 janvier 2023. © Christophe Clovis/Bestimage Victoires de la Musique 2023 press conference at the Casino de Paris, France, on January 9, 2023. © BestImage