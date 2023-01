Eurovision 2023 : La Zarra représentera la France, "une artiste moderne avec une signature 'so chic'"

L'Eurovision s'apprête à faire son grand retour ! L'édition passée avait été remportée par l'Ukraine, qui fut représentée par Kalush Orchestra avec leur chanson Stefania. Le groupe avait écrasé la concurrence en obtenant un total de 631 points, signant ainsi la troisième victoire du pays dans l'histoire du jeu. La tradition aurait voulu que la nouvelle compétition se déroule en Ukraine mais, en raison de l'invasion russe sur le territoire, il a été convenu que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour y organiser un tel événement. C'est donc au Royaume-Uni, nation arrivée en deuxième position, que le show se déroulera le 13 mai prochain, dans la ville de Liverpool. Ce jour-là, la finale sera proposée tandis que les demi-finales auront lieu au même endroit les 9 et 11 mai 2023.

Pour défendre les couleurs de la France, il faudra compter sur La Zarra, une jeune artiste canado-marocaine révélée en 2021 par son hit Tu t'en iras, lequel lui a valu d'être nommée pour la révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards. L'année suivante, en 2022, elle a sorti le single Sans moi. "Je suis très honorée de représenter la France à l'Eurovision, le concours de chansons le plus iconique au monde", a-t-elle réagi après l'annonce de sa participation à l'Eurovision. Et de continuer : "Quelle fierté pour moi d'avoir la chance d'interpréter ma chanson devant plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde. Je suis une grande admiratrice des plus belles voix française comme Edith Piaf, Barbara, Dalida, mais aussi Céline Dion, et j'ai tellement hâte de faire découvrir ma chanson à tous les Européens qui, j'espère deviendra la leur".

Une artiste iconique

Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française de l'Eurovision, a en tout cas toute confiance en son artiste. "La Zarra est une femme et une artiste moderne avec une signature 'so chic' à la française ! Une voix qui nous transporte à travers le temps, en nous faisant voyager à plusieurs époques. (...) La Zarra est une artiste iconique qui va porter haut et fort les couleurs de la France à Liverpool en mai 2023 lors du plus grand concours de la chanson au monde", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. C'est bien tout ce qu'on lui souhaite, surtout après la défaite de la France l'année dernière, arrivée avant-dernière au classement de l'Eurovision.

Rappelons que l'an passé, c'est le choix du public qui avait amené les bretons Alvan & Ahez à représenter la France lors du célèbre concours. Cette année, c'est la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel, et la direction de France Télévisions qui ont décidé de mettre entre parenthèses la sélection nationale et de mettre La Zarra sur le devant de la scène.