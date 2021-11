Amel Bent aux NRJ Music Awards : robe toute transparente, léopard... Ses looks inoubliables

Amel Bent tentera de décrocher la timbale ce 20 novembre, lors des NRJ Music Awards, cérémonie diffusée depuis le Palais des festivals de Cannes, animée par Nikos Aliagas et diffusée en direct sur TF1. La chanteuse de 36 ans, enceinte de son troisième enfant, est en lice pour les prix Artiste Féminine Francophone de l'Année et Collaboration Francophone de l'année. Par le passé, elle avait fait sensation sur le red carpet.

Nul doute que ses fans se souviennent d'au moins deux de ses venues aux NRJ Music Awards. Et pour cause : ses looks y étaient marquants ! En 2011, l'interprète du tube Ma Philosophie prenait ainsi la pose dans une surprenante tenue composée d'une jupe noire à motif léopard et d'un corset reprenant les mêmes couleurs et moulant sa poitrine. Ravie d'être là, elle avait notamment posé au côté de James Blunt. En 2013, on retrouvait Amel Bent sur le tapis rouge, cette fois-ci dans une longue robe noire transparente, laissant alors voir ses sous-vêtements. Un look plus osé pour la star qui posait avec Emmanuel Moire.

Amel Bent, qui a vécu une véritable évolution look au fil de sa carrière depuis ses premiers pas dans le télé-crochet Nouvelle Star, a sorti cette année le disque Vivante sur lequel figure notamment le titre carton Jusqu'au bout en duo avec Imen Es ainsi que 1,2,3 en featuring avec Hatik. Mais l'année était très chargée pour la maman des petites Hana et Sofia (5 et 4 ans) puisqu'on a aussi pu la retrouver sur l'album Sorore, collaboration avec Vitaa et Camélia Jordana. Nul doute qu'après tout cela, elle consacrera son énergie et son temps libre au bébé qui arrive dans sa vie.