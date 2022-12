Diaporama : Laeticia Hallyday, bouleversée aux larmes, s'adresse à Johnny : "Tu m'as laissé tellement de choses sur mes épaules"

1 / 12 Laeticia Hallyday, submergée par l'émotion, en veut beaucoup à Johnny pour sa lâcheté dans "Quelle époque!" sur France 2. © France 2

2 / 12 Johnny Hallyday et sa femme Laeticia Hallyday - People au défilé de mode Haute-Couture automne-hive "Christian Dior" à Paris. © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, © Olivier Borde / Bestimage

3 / 12 Johnny Hallyday et sa femme Laeticia - Sorties du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2016/2017 "Christian Dior" à Paris. Le 4 juillet 2016 © CVS-Veeren / Bestimage © BestImage, © CVS-Veeren / Bestimage

4 / 12 Laeticia Hallyday dans "Quelle époque!" sur France 2 le 10 décembre 2022. © France 2

5 / 12 Johnny Hallyday et sa femme Laeticia Hallyday à la première de "Rules Don't Apply" à Los Angeles, le 10 novembre 2016. © BestImage

6 / 12 Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à la soirée "Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia" à Paris le 1er décembre 2019. © BestImage

7 / 12 Alcéa Boudou, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019. © BestImage

8 / 12 Laeticia Hallyday arrive en famille avec ses filles et sa mère à l'aéroport Roissy CDG le 19 novembre 2019. © BestImage

9 / 12 Laeticia Hallyday - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019. © BestImage

10 / 12 Laeticia Hallyday arrive à la soirée "Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia" à Paris le 1er décembre 2019. © BestImage

11 / 12 Johnny Hallyday et sa femme Laeticia Hallyday à la première de "Rules Don't Apply" à Los Angeles, le 10 novembre 2016. © Dave Longendyke/Globe Photos via Zuma Press/Bestimage © BestImage, © Dave Longendyke/Globe Photos via Zuma Press/Bestimage