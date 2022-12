Laeticia Hallyday, bouleversée aux larmes, s'adresse à Johnny : "Tu m'as laissé tellement de choses sur mes épaules"

Mariée durant plus de vingt ans à Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a vécu des moments de bonheur aux côté de cet artiste à l'immense carrière. Face à l'ampleur de l'amour des Français pour le Taulier, la maman de Jade et Joy s'est très souvent effacée, laissant sa moitié gérer leur vie comme il l'entendait. Une vie trop souvent faite de moments de lâcheté qui ont aujourd'hui des répercussions parfois lourdes sur la vie de Laeticia.

Connu pour être un homme qui savait profiter et dépenser sans compter, Johnny Hallyday avait parfois du mal à assumer ses choix. Et lorsque les conséquences étaient trop grandes à assumer, c'est alors qu'il demandait à son épouse de voler à son secours. Mais aujourd'hui, Johnny n'est plus là mais tous les dossiers non réglés sont restés, qu'ils soient financiers (le chanteur a laissé des millions d'euros de dettes à sa veuve) mais aussi familiaux.

Après son décès, Laeticia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet (les deux grands enfants de Johnny qu'il a eus avec Sylvie Vartan et Nathalie Baye) se sont déchirés au sujet de l'héritage, un conflit de longue haleine qui a fini par trouver une issue favorable. Toutes ses histoires judicaires à présent derrière elle, Laeticia Hallyday aimerait pouvoir rétablir un lien avec David Hallyday et Laura Smet. Un sujet qu'elle a évoqué samedi 10 décembre 2022 dans Quelle époque !, une interview enregistrée avant qu'elle ne s'envole pour Saint-Barthélemy afin de rendre un nouvel hommage à son défunt mari le jour du 5e anniversaire de sa mort.

Il ne l'a pas fait avant de partir...

A la question de savoir si elle aimerait renouer avec les deux grands enfants de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a répondu à Léa Salamé et Christophe Dechavanne : "C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aujourd'hui, pour Jade et Joy." Mais "le seul qui pourrait apaiser et finalement guérir certaines blessures et certaines rancoeurs, c'est Johnny. Mais il n'est plus là aujourd'hui et il ne l'a pas fait avant de partir".

Si Laeticia Hallyday essaye de ne pas trop en vouloir à son défunt mari, le poids de l'après est parfois trop lourd à porter pour elle. "Y a des nuits où j'ai envie de hurler, de lui dire : 'Mais Johnny, reviens, reviens ! Règle tes problèmes, tu m'as laissé tellement de choses sur mes épaules...'" Les yeux remplis de larmes, Laeticia Hallyday en vient parfois à être partagée sur ses sentiments : "Il me manque à en crever mais parfois j'ai envie de lui dire 'Reviens et règle tout ça.'"

Malgré tout, Laeticia Hallyday est bien obligée d'aller de l'avant, qu'importe les critiques qui se trouvent sur sa route...