Laeticia Hallyday a découvert son mariage dans la presse, révélations sur cette "mauvaise blague"

Johnny par Laeticia c'est un documentaire intime qui propose des images jamais vues. Un film basé sur 700 heures d'images filmées par Laeticia Hallyday tout au long de leur vie, qui ont été derushées par William Karel pour un résultat diffusé par M6 le 8 décembre. Un documentaire inédit qui risque d'en émouvoir plus d'un. Il faut dire que Laeticia Hallyday y propose des images jamais vues de la vie du rockeur, sur scène bien sûr, mais surtout dans son quotidien le plus intime loin des caméras, et notamment dans son rôle de père. On peut le voir en papa gâteau avec ses filles Jade et Joy, qui ont bouleversé sa vie.

"Le film c'est elle qui le porte, c'est son récit", a fait savoir William Karel, lors de la projection presse, il y a quelques jours. Le jour où Laeticia accepte ce dîner avec un ami de son père, elle est au "fond du trou", et vit un "suicide silencieux", comme elle le révèle face caméra. Mais en accompagnant son père à ce dîner avec le chanteur, à Miami, elle ignore que sa vie s'apprête à être changée. Le courant est tout de suite passé entre eux, même si ils n'échangent pas au cours du repas. Pourtant, dès le premier soir de leur rencontre, malgré leurs 31 ans de différence d'âge, ils se parlent comme s'ils s'étaient toujours connus. Et ce jusqu'au bout de la nuit. Cette première soirée fut aussi celle de leur premier baiser, comme raconté par la mère de famille.

On est allés au bout de la nuit ensemble

"On s'est raconté nos vies, on s'est raconté nos désespoirs, nos rêves, retrace Laeticia Hallyday dans Johnny par Laeticia. Il s'est confié à moi ce soir-là comme si j'étais sa meilleure amie, et moi je me suis confié à lui comme si c'était mon meilleur ami. On est allés au bout de la nuit ensemble, jusqu'à notre premier baiser, sur une deux chevaux dans une station service à Miami." Un baiser dans un lieu dans un endroit improbable qui en dit long sur la suite de leur idylle, remplie d'aventures. À tel point que la mère de Jade et Joy découvrira même son propre mariage dans la presse...

Un mariage surprise, "une mauvaise blague"

"J'ai découvert dans des kiosques à journaux notre mariage, explique celle qui partage désormais sa vie avec Jalil Lespert. Mais je pensais que c'était encore une mauvaise blague de la presse ou juste pour vendre du papier. Et en fait, non c'était vrai. Lui voulait m'emmener à la mairie sans que je sois au courant." On les voit ensuite devant le maire, le jour de leur union. Elle y apparaît timide et totalement amoureuse de Johnny Hallyday. À cette époque, en 1995, ils se retrouvent rapidement avec un lit et quelques chaises, après que les huissiers ont tout pris. Laeticia Hallyday avec ce documentaire tente de dévoiler les coulisses de cette "vie à 100 à l'heure", auprès du regretté rockeur.