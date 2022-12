"Beaucoup de lâcheté" de la part de Johnny Hallyday... Les propos très surprenants de Laeticia !

"C'est quelqu'un qui était très rancunier, qui ne pardonnait pas si facilement, qui tournait des pages avec beaucoup de lâcheté aussi, on ne va pas se mentir !" lance-t-elle dans un extrait diffusé sur le compte Instagram de la radio RTL. En effet, quand Johnny Hallyday vivait une déception de la part d'un proche, il n'était pas du genre à avoir de conversation pour mettre les choses à plat et, pourquoi pas, repartir à zéro : "Il est quelqu'un qui n'était pas très courageux parce qu'il avait pas envie de le dire, il était déçu, il était trahi, il tournait la page. Sauf que quand ces fameuses personnes demandaient des comptes, c'est Laeticia Hallyday qui avaient droit aux explications : "Souvent, il m'envoyait au combat. Il m'envoyait à la guerre."

Une vie pleine d'émotion

Cinq ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Laeticia Hallyday pour commencer à accepter la disparition de son homme. Si elle coule des jours heureux auprès de Jalil Lespert désormais, la belle-mère de Laura Smet et David Hallyday n'en oublie pas moins celui qu'elle a aimé pendant plus de vingt ans et qui l'a sauvée comme elle aime si bien le rappeler.

Ces images et ses souvenirs sont une manière pour elle de tout dévoiler aux autres, aux nombreux fans qui ont si longtemps et fidèlement soutenu son mari jusqu'à la fin. Elle y évoque également les épisodes d'infidélité, les moments de doute mais aussi l'amour imperturbable qui les unissait l'un à l'autre et qui s'est avéré plus fort que tout. Il est désormais éternel.