Diaporama : Laura Smet, étreinte et bisou à David : rare moment de complicité "avec son coeur" en photo !

Laura Smet, étreinte et bisou à David : rare moment de complicité "avec son coeur" en photo !

Laura Smet et David Hallyday ne se voient sûrement pas aussi souvent qu'ils le voudraient mais n'en son pas moins proches pour autant

Laura Smet a dévoilé un cliché d'elle et de son frère en plein élan de tendresse, des retrouvailles qui font plaisir à voir et qui n'ont pas laissé les internautes indifférents

On peut voir Laura Smet offrir un bisou sur la joue de son frère. Un geste plein d'amour qui a fait fondre David : "Jamais très loin ma sister" lui a-t-il répondu en story Instagram

" Que c'est bon de vous voir tous les deux aussi proches. Vous êtes beaux", "Ensemble et c'est tout", "Une belle histoire d' amour fraternelle, l' inconditionnel, celui qui vous rend plus fort", "Frangin et frangine" ont commenté les fans.

Le frère et la soeur sont encore plus proches qu'avant depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017

Le meilleur moyen de Vivre pour le meilleur, comme le faisait si bien leur célèbre papa.

8 / 19 Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche Prochain" présentée par M.Drucker et diffusée le 16 décembre 2018 sur France 2. Le 10 décembre 2018 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

9 / 19 Laura Smet présente son court-métrage "Thomas" au festival du film de Chelsea au cinéma AMC à New York le 20 octobre 2018. Le lendemain de la sortie de l'album posthume de son père Johnny Hallyday. Pour son premier court-métrage, Laura Smet a confié le premier rôle à sa mère N.Baye. © BestImage, Agence / Bestimage USA

10 / 19 Exclusif - Laura Smet et David Hallyday - People au Theatre de Paris pour les 70 ans de Johnny Hallyday. Le 15 juin 2013 © BestImage, Borde-Corlouer-Jacovides-Moreau / Bestimage

11 / 19 Laura Smet et David Hallyday à la soirée des NRJ Music Awards à Cannes en 2010 © BestImage, JACOVIDES-JUNIOR / BESTIMAGE

12 / 19 Laura Smet au photocall pour la ccérémonie de clôture du 32ème festival du film britannique de Dinard, France, le 2 octobre 2021. © Jeremy Melloul/Bestimage © BestImage, Jeremy Melloul / Bestimage

13 / 19 David Hallyday, Johnny Hallyday et Laura Smet - Inauguration de l'Amnésia le 1er octobre 2010 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

14 / 19 David Hallyday durant l'avant première mondiale au Grimaldi Forum à Monaco, le 9 février 2023, du film "Les gardiennes de la planète" réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par J.Dujardin. Ce film est inspiré par le poème d'Heathcote Williams, "Whale Nation". Il nous fait découvrir le Groenland, le Mexique, l'Argentine, la Polynésie, mais aussi la Bretagne, la Méditerranée et la Normandie, l'Afrique du sud, l'Australie, le Tonga, le Kamtchatka ou encore l'Antarctique, Hawaï, et la Norvège. L'histoire commence par une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, on découvre l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d'années. La sortie en salle se fera le 22 février. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

15 / 19 Laura Smet - Remise du prix littéraire "La Closerie des Lilas" à la Closerie des Lilas à Paris le 12 avril 2022. Le Prix de la Closerie des Lilas couronne une romancière de langue française dont l'ouvrage paraît à la rentrée de janvier. Le Prix de la Closerie des Lilas a pour originalité d'être composé d'un jury permanent et d'un jury invité, renouvelé chaque année. Le jury 2018 a attribué le Prix de la Closerie des Lilas 2018 à E. Piacentini pour "Les Silences d'Ogliano" aux éditions Actes Sud. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

16 / 19 Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 5", qui sera diffusée le 11 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © BestImage, Perusseau-Gaffiot/Bestimage

17 / 19 Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au studio Gabriel à Paris, présentée par Michel Drucker et diffusée le 29 septembre 2019 sur France 2. Le 11 septembre 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

